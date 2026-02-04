Punto por punto, qué incluye el acuerdo entre Argentina y EE.UU.

El Gobierno de Javier Milei firmó este miércoles un acuerdo estratégico con Estados Unidos ( EE.UU. ) para el desarrollo y el suministro de minerales críticos, en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El entendimiento busca fortalecer la cooperación bilateral en minería, atraer inversiones y consolidar a la Argentina como un actor clave en las cadenas globales de suministro de recursos estratégicos como el litio y el cobre.

Según informó la Cancillería argentina, el acuerdo se formalizó a través del Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, mediante el cual las administraciones de Javier Milei y Donald Trump “ratifican su asociación estratégica y su compromiso con un suministro seguro, resiliente y competitivo”.

El acuerdo estratégico entre Argentina y Estados Unidos por minerales críticos tiene como objetivo central fortalecer el sector minero argentino y responder a la creciente demanda global de insumos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El Canciller Quirno y el Vicesecretario de Estado Christopher Landau suscribieron un acuerdo de minerales críticos. Foto: Cancillería argentina

Los principales puntos del acuerdo entre Argentina y EE.UU. son:

Fortalecer las cadenas de valor mineras mediante un suministro estable y diversificado de minerales críticos.

Impulsar inversiones mineras de largo plazo, tanto en exploración como en producción y procesamiento.

Simplificar y agilizar los permisos mineros, reduciendo trabas administrativas.

Utilizar herramientas de financiamiento público y privado para proyectos estratégicos.

Cooperar en mapeo geológico, reciclaje y gestión de materiales críticos.

Promover mercados más transparentes y previsibles.

Reforzar la seguridad de las cadenas globales de suministro.

Posicionar a la Argentina como proveedor estratégico de minerales críticos de alto valor agregado.

El acuerdo se inscribe en una estrategia de inserción internacional del sector minero argentino, con especial énfasis en minerales críticos como el litio y el cobre, considerados esenciales para la electromovilidad, las energías renovables y las nuevas tecnologías.

Impacto económico del acuerdo en la minería argentina

Para el Gobierno nacional, el acuerdo con Estados Unidos representa una oportunidad clave de crecimiento económico y productivo, en un contexto de reglas claras y previsibilidad para la inversión.

Los principales indicadores del sector minero:

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares.

El crecimiento interanual fue cercano al 30 %, impulsado por nuevos proyectos.

La producción de carbonato de litio superó las 110 mil toneladas, el nivel más alto de la historia.

Estos resultados consolidan a la minería —en especial a los minerales críticos como el litio y el cobre— como un sector clave para:

el aumento de las exportaciones

la generación de divisas

la creación de empleo calificado

el desarrollo de las economías regionales

De esta manera, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos en materia de minerales críticos se suma a las iniciativas orientadas a fortalecer el sector minero, mejorar la inserción internacional del país y acompañar el crecimiento de las exportaciones vinculadas al litio, el cobre y otros recursos estratégicos.