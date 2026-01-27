La Unión Europea y la India sellan un acuerdo comercial histórico tras 20 años de negociaciones

La Unión Europea y la India firmaron este martes un tratado comercial calificado por sus protagonistas como “ la madre de todos los acuerdos ”. Tras dos décadas de negociaciones, el pacto da lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que abarca a unos 2000 millones de personas, y representa cerca del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional.

El acuerdo se da en un contexto geopolítico incierto. Según lo expresado por las partes, el objetivo es reducir dependencias estratégicas, protegerse de la competencia china y mitigar los efectos de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

El primer ministro indio, Narendra Modi , destacó el alcance económico del acuerdo y las oportunidades que abrirá para ambas economías. “Representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , celebró el cierre del tratado en X y subrayó su dimensión histórica. Señaló que el acuerdo crea una zona de libre comercio de 2000 millones de personas y que beneficiará tanto a Europa como a la India.

Las negociaciones finales permitieron superar los últimos obstáculos el lunes previo a la firma. El texto contempla una reducción significativa de los aranceles mutuos, con un impacto económico relevante para ambas partes.

Desde Bruselas estiman que la rebaja de los gravámenes indios a las importaciones europeas permitirá a la UE ahorrar hasta 4000 millones de euros anuales, equivalentes a unos 4750 millones de dólares.

Funcionarios europeos señalaron que se trata del acuerdo más ambicioso que la India haya firmado hasta ahora y remarcaron que las empresas europeas obtendrán una “ventaja del pionero” en un mercado tradicionalmente protegido.

Sectores europeos beneficiados y exclusiones sensibles

Los sectores clave de la economía europea que se verán favorecidos incluyen:

Agricultura , con productos emblemáticos como vino y aceite de oliva.

, con productos emblemáticos como vino y aceite de oliva. Industria automotriz , con una fuerte reducción de aranceles.

, con una fuerte reducción de aranceles. Servicios y alimentos procesados, como pasta, pan y chocolate.

Quedaron excluidos del acuerdo sectores agrícolas sensibles como la carne vacuna, el arroz y el azúcar. Estos rubros ya habían generado tensiones internas en la UE tras el acuerdo alcanzado con el bloque del Mercosur.