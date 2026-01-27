La Unión Europea y la India sellan un acuerdo comercial histórico tras 20 años de negociaciones
El tratado entre la Unión Europea y la India crea una zona de libre comercio de 2000 millones de personas, y redefine el equilibrio económico global.
La Unión Europea y la India firmaron este martes un tratado comercial calificado por sus protagonistas como “la madre de todos los acuerdos”. Tras dos décadas de negociaciones, el pacto da lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que abarca a unos 2000 millones de personas, y representa cerca del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional.
El acuerdo se da en un contexto geopolítico incierto. Según lo expresado por las partes, el objetivo es reducir dependencias estratégicas, protegerse de la competencia china y mitigar los efectos de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.
Te Podría Interesar
Qué dijeron los líderes tras la firma
El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó el alcance económico del acuerdo y las oportunidades que abrirá para ambas economías. “Representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el cierre del tratado en X y subrayó su dimensión histórica. Señaló que el acuerdo crea una zona de libre comercio de 2000 millones de personas y que beneficiará tanto a Europa como a la India.
Alcances del acuerdo comercial entre la UE y la India
Las negociaciones finales permitieron superar los últimos obstáculos el lunes previo a la firma. El texto contempla una reducción significativa de los aranceles mutuos, con un impacto económico relevante para ambas partes.
Desde Bruselas estiman que la rebaja de los gravámenes indios a las importaciones europeas permitirá a la UE ahorrar hasta 4000 millones de euros anuales, equivalentes a unos 4750 millones de dólares.
Funcionarios europeos señalaron que se trata del acuerdo más ambicioso que la India haya firmado hasta ahora y remarcaron que las empresas europeas obtendrán una “ventaja del pionero” en un mercado tradicionalmente protegido.
Sectores europeos beneficiados y exclusiones sensibles
Los sectores clave de la economía europea que se verán favorecidos incluyen:
- Agricultura, con productos emblemáticos como vino y aceite de oliva.
- Industria automotriz, con una fuerte reducción de aranceles.
- Servicios y alimentos procesados, como pasta, pan y chocolate.
Quedaron excluidos del acuerdo sectores agrícolas sensibles como la carne vacuna, el arroz y el azúcar. Estos rubros ya habían generado tensiones internas en la UE tras el acuerdo alcanzado con el bloque del Mercosur.