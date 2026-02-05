El Gobierno detalló el nuevo acuerdo comercial con EE.UU. y anunció su envío al Congreso

Tras firmarse este jueves el tratado comercial con los Estados Unidos , el gobierno argentino informó, mediante un comunicado, el alcance de los principales acuerdos con la gestión republicana, sin contar hasta el momento la letra chica.

A su vez, se confirmó su envío al Congreso para su respectivo tratamiento en ambas cámaras. “Llegará en los próximos días”, señaló una fuente parlamentaria del oficialismo, por lo que su debate está previsto para el periodo ordinario, a partir del 1 de marzo. En sesiones extraordinarias si se tratará el entendimiento de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur , también anunciado este verano.

La Cancillería afirmó que “se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones”.

Para el Gobierno, “la iniciativa posiciona a Argentina, el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo”.

En el texto oficial, se remarcó que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. “Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso”, aseveraron.

Además, el Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación “sin precedentes” a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto. Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.

Deberá esperar aún la rebaja de aranceles a la exportación de acero a EE.UU. Eliminan las retenciones al acero NA

Estados Unidos también trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense.

Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas. Estos compromisos apuntan a mejorar la competitividad sistémica mediante la reducción o eliminación de aranceles sobre insumos y bienes de capital y la simplificación de procedimientos, lo cual garantizará condiciones de previsibilidad para los sectores involucrados.

Este instrumento no se limita al comercio de bienes ya que incorpora previsiones para comercio digital y establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas. Asimismo, Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.

“Este Acuerdo forma parte de la estrategia de inserción internacional de la Argentina, que incluye los acuerdos del MERCOSUR con EFTA y con la Unión Europea, y que busca ampliar y diversificar el comercio, atraer inversiones productivas y consolidar la integración del país en las principales cadenas de valor globales. En conjunto, estos instrumentos fortalecen el perfil exportador argentino, promueven el aumento del intercambio comercial y generan mejores condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo”, se añadió.