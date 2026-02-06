Qué puede ganar Cuyo con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina

La Cámara de Comercio Exterior de Cuyo evaluó de manera preliminar el reciente acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos y consideró que la medida podría tener un impacto positivo en las economías regionales, aunque advirtió que aún es necesario analizar en detalle su alcance.

El gerente general de la entidad, Mario Bustos Carra, señaló que la primera impresión es “absolutamente positiva”, en línea con un reclamo histórico del sector. “Creemos que una de las cosas que nosotros durante más de 20 años hemos estado pidiendo a las autoridades nacionales es la apertura de la economía. Yo creo que esto es un tema que se venía esperando”, afirmó en diálogo con MDZ Radio.

Bustos Carra remarcó que, si bien el anuncio genera expectativas favorables, todavía no existen definiciones concretas. “No tenemos precisiones todavía, hay que ver bien la letra chica, hay que analizarlo, pero creemos que va a ser positivo”, sostuvo, y agregó que Estados Unidos “le baja los aranceles a 1.673 productos”, lo que desde la Cámara consideran “favorable”.

En relación con el impacto específico en Mendoza y la región de Cuyo, el directivo explicó que, en función de la información disponible hasta el momento, algunos productos regionales podrían verse beneficiados. “Deducimos, porque vuelvo a repetir, no tenemos certezas todavía, sería un poco para los vinos, mostos, ajo, creo que ciruelas también”, indicó.

El gerente general recordó además antecedentes en la relación comercial bilateral, como el Sistema Generalizado de Preferencias que Estados Unidos había otorgado a la Argentina y que se perdió en 2020. “Era una ayuda que se daba a los países que estaban con un desarrollo incipiente, y nosotros en ese momento teníamos un ingreso superior a Alemania, entonces los Estados Unidos nos sacaron de la lista”, explicó, al tiempo que señaló que ese esquema había beneficiado a productos mendocinos.

Bustos Carra subrayó que el acuerdo aún está en etapa de estudio por parte de la entidad. “Hemos recibido el acuerdo recién ayer a la tarde, por lo menos en el caso mío. Entonces lo estamos analizando”, afirmó. En ese sentido, aclaró que la falta de definiciones no es exclusiva de Cuyo: “Muchas entidades y muchos especialistas están todos en la misma condición que nosotros”.

Siempre con cautela

El representante empresarial insistió en la necesidad de cautela antes de emitir conclusiones definitivas. “No quiero arriesgar y quiero decir que esto es en principio lo que parece, y bueno, hasta que no tengamos certeza, nos gustaría dar una opinión bien certera”, sostuvo.

Finalmente, volvió a advertir sobre la importancia de analizar las cláusulas específicas de este tipo de acuerdos y señaló que “en este tipo de negociaciones, como en el Mercosur o la Unión Europea, siempre hay cláusulas que pueden variar, que pueden modificar, o que pueden sacarle la seguridad que en principio la letra pareciera que indica”. Aun así, consideró que el marco general es alentador, al afirmar que “esto es una cosa buena en el sentido que vamos a tener tecnología más accesible y acceso a ciertas cosas”, y estimó que podría haber definiciones en el corto plazo: “Estamos trabajando arduamente, así que espero hoy tener alguna novedad, alguna cosa más segura”.