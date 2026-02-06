Empresas estadounidenses afirman que el acuerdo comercial con Argentina favorecerá el "clima de negocios" y traerá inversiones

El flamante acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina , firmado ayer por ambos gobiernos, fue celebrado este viernes por empresarios norteamericanos. AmCham Argentina , la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, emitió un comunicado resaltando el tratado, asegurando que “ es una oportunidad estratégica para el desarrollo, la inversión y la competitividad ”.

“AmCham Argentina valora la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco entre los gobiernos de la República Argentina y los Estados Unidos, que establece un marco estratégico para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Puede traducirse como una mejora continua en los procesos y regulaciones internas que promoverán la transformación integral de nuestro país, marcando el camino hacia un modelo más eficiente y desarrollado”, afirmaron.

La organización no gubernamental señaló que “ el acuerdo establece condiciones que alinean el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales , particularmente en materia de comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera”.

“En este sentido, constituye una señal clara de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones indispensables para atraer inversiones sostenibles y promover el crecimiento productivo en todo el país”, ponderaron.

Para la entidad, “desde una perspectiva económica, el entendimiento abre oportunidades concretas para el aumento del comercio bilateral. En el corto plazo pueden observarse algunas asimetrías”.

¿Qué implica este acuerdo para la Argentina y para Estados Unidos?

Para la Argentina, el acuerdo implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1.675 productos, lo que podría generar exportaciones adicionales por aproximadamente USD 1.013 millones, junto con el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF). A esto se suma la ampliación sustancial del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que permitiría alcanzar hasta USD 800 millones adicionales en exportaciones.

Para Estados Unidos, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles por parte de la Argentina en 221 posiciones arancelarias, la reducción al 2% en otras 20 posiciones y disposiciones adicionales que abren oportunidades para su sector agrícola, así como nuevas condiciones en materia de admisión de estándares internacionales, prevención de barreras al comercio digital, garantía de equidad en el manejo de minerales críticos, fortalecimiento de las relaciones laborales, reformas aduaneras y protección y observancia de la propiedad intelectual.

“A su vez, impulsa una profunda modernización del clima de negocios, mediante la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos internos. Medidas que, sin duda, contribuyen a disminuir costos operativos, mejorar la competitividad y facilitar la operatoria de empresas, pymes y emprendedores”, observaron.

“Asimismo, el énfasis en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería, minerales críticos, la inversión productiva, la creación de empleo de calidad y la transferencia de tecnologías. La incorporación de compromisos laborales y ambientales refuerza una visión de desarrollo sostenible e inclusivo”, sostuvieron desde AmCham.

"Hacia una Argentina más integrada"

Para la cámara americana, “el acuerdo constituye un avance significativo en el proceso de inserción internacional de la Argentina, compatible con el ingreso a la OCDE, al profundizar el alineamiento geopolítico con Estados Unidos bajo los principios occidentales del comercio y las relaciones geopolíticas internacionales, estableciendo obligaciones jurídicas vinculantes, cronogramas concretos de cumplimiento y un esquema de reciprocidad alineada que vincula la apertura de mercados con la transparencia regulatoria y la seguridad nacional”.

“Desde AmCham Argentina entendemos que este acuerdo representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una Argentina más integrada, competitiva y federal, en la que el comercio y la inversión sean pilares del desarrollo económico y social. La construcción de reglas claras, previsibles y alineadas con estándares internacionales constituye una condición indispensable para generar confianza, atraer inversiones y potenciar la innovación productiva en todo el país”, resumieron.

En el final del texto, le pidieron al Congreso que trate el acuerdo y apruebe el tratado para “ avanzar en la implementación de las medidas necesarias para que estos beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible”.