Eclipse lunar en Argentina: está es la hora exacta para verlo el jueves en la noche

El eclipse comenzará durante la noche del jueves y podrá observarse desde todo el país. La Luna quedará casi completamente cubierta durante la madrugada.

El eclipse lunar podrá observarse desde toda la Argentina entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Quienes miren al cielo durante la noche del jueves tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Un eclipse lunar parcial profundo será visible desde toda la Argentina entre el jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena observación.

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y nuestro planeta se interpone entre ambos, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En esta oportunidad, aunque técnicamente no será total, el fenómeno estará muy cerca de serlo. Durante su punto máximo, cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. La NASA lo define como un eclipse parcial profundo y señala que prácticamente todo el disco lunar quedará sumergido en la sombra terrestre.

Además, habrá un motivo extra para no perdérselo: será el último eclipse lunar de este tipo visible desde Argentina hasta junio de 2029, por lo que habrá que esperar casi tres años para volver a observar un fenómeno similar desde el país.

El punto máximo del eclipse llegará a la 1:13, cuando la sombra de la Tierra cubra prácticamente toda la Luna. Canva A qué hora se verá el eclipse en Argentina El eclipse comenzará a las 22:24 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Esta primera etapa será bastante tenue y puede resultar difícil de percibir a simple vista.

El cambio más evidente llegará a las 23:34, cuando comenzará la fase parcial. Desde ese momento podrá verse cómo la sombra de la Tierra avanza progresivamente sobre la superficie lunar.