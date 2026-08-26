Eclipse lunar en Argentina: está es la hora exacta para verlo el jueves en la noche
El eclipse comenzará durante la noche del jueves y podrá observarse desde todo el país. La Luna quedará casi completamente cubierta durante la madrugada.
Quienes miren al cielo durante la noche del jueves tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Un eclipse lunar parcial profundo será visible desde toda la Argentina entre el jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena observación.
Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y nuestro planeta se interpone entre ambos, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En esta oportunidad, aunque técnicamente no será total, el fenómeno estará muy cerca de serlo. Durante su punto máximo, cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. La NASA lo define como un eclipse parcial profundo y señala que prácticamente todo el disco lunar quedará sumergido en la sombra terrestre.
Además, habrá un motivo extra para no perdérselo: será el último eclipse lunar de este tipo visible desde Argentina hasta junio de 2029, por lo que habrá que esperar casi tres años para volver a observar un fenómeno similar desde el país.
A qué hora se verá el eclipse en Argentina
El eclipse comenzará a las 22:24 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Esta primera etapa será bastante tenue y puede resultar difícil de percibir a simple vista.
El cambio más evidente llegará a las 23:34, cuando comenzará la fase parcial. Desde ese momento podrá verse cómo la sombra de la Tierra avanza progresivamente sobre la superficie lunar.
El momento que nadie debería perderse será a la 1:13 de la madrugada del viernes 28 de agosto. Allí se producirá el máximo del eclipse y la Luna quedará casi completamente oscurecida, con apenas una pequeña zona iluminada. Durante esta etapa también podrá adoptar tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas.
Los horarios principales en Argentina serán:
- 22:24: comienza la fase penumbral.
- 23:34: empieza el eclipse parcial.
- 1:13: punto máximo del eclipse.
- 2:52: termina la fase parcial.
- 4:02: finaliza completamente el fenómeno.
Cómo observar el eclipse lunar desde Argentina
A diferencia de un eclipse solar, no será necesario utilizar anteojos especiales ni filtros. El fenómeno puede observarse directamente y sin riesgos para la vista. Tampoco hará falta contar con un telescopio: será visible a simple vista desde todo el territorio argentino, aunque unos binoculares permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra.
La Luna podrá adquirir un tono rojizo porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta ella. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las rojizas y anaranjadas consiguen atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar.
El eclipse podrá seguirse de principio a fin desde Argentina y la fase más llamativa se extenderá durante unas tres horas y 18 minutos. Si se incluye el tenue paso por la penumbra, todo el proceso durará cerca de cinco horas y 38 minutos.