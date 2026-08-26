Accidente en la Ruta 60: murió el conductor de la camioneta y la tragedia sumó una quinta víctima fatal

Martín Tillar conducía la camioneta que protagonizó el trágico accidente en la Ruta 60. Falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Lagomaggiore.

El trágico accidente de la Ruta 60 sumó a su quinta víctima fatal tras la muerte de Martín Omar Tillar, quien falleció durante la madrugada de este miércoles en el Hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza. Se trata del contador público, de 54 años, que conducía la camioneta que protagonizó el fatídico choque, que ahora sumó su quinta víctima fatal.

A momento del accidente, el profesional iba a acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (hasta este miercóles permanecía hospitalizada); su hermana, Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas —hijas de la hermana—, Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente. Estas tres últimas, fallecieron con el paso de los días tras el siniestro.

En el siniestro también perdió la vida Oscar Anibal Fernández Mercau, un árbitro del Este provincial conocido como el "Chacha", quien manejaba el Peugeot 504 que impactó de frente con la Volkswagen T-Cross al mando de Martín Tillar.