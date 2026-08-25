Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos trabajadores tras una fuerte descompresión y otro fue evacuado de urgencia
Un trabajador murió en el lugar y el otro fue evacuado de urgencia tras una fuerte descompresión en un yacimiento de Vaca Muerta. Falleció en el hospital. El incidente ya fue controlado.
Dos trabajadores murieron tras una descompresión que se registró este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, que es operado por la empresa estatal YPF en el complejo de Vaca Muerta, según confirmaron las autoridades del yacimiento.
Según las primeras estimaciones, el hecho se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión, dentro de una planta separadora, cerca de Añelo.
El área donde ocurrió el incidente es administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 entre YPF, que tiene a su cargo la operación, y Pampa Energía.
El video del momento después de la explosión
Activaron un operativo de emergencia en Vaca Muerta
Tras conocerse el incidente, desde YPF informaron que se desplegaron de inmediato los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes para asistir a los trabajadores afectados.
Como consecuencia del episodio, uno de los empleados murió, mientras que otro debió ser evacuado por vía aérea y trasladado de urgencia para recibir atención médica. Luego falleció.
Desde la compañía señalaron que el incidente ya fue controlado y que la planta volvió a encontrarse operativa con normalidad.