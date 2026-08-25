Tragedia en Vaca Muerta: YPF publicó un comunicado oficial tras la muerte de un trabajador

La empresa confirmó un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, en Neuquén. Un empleado murió, otro fue evacuado por vía aérea y la situación quedó controlada.

Un trabajador murió y otro resultó gravemente herido este martes por la tarde tras un incidente registrado en el Bloque Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta. Luego del episodio, YPF difundió un comunicado oficial en el que confirmó la tragedia, informó la activación de los protocolos de emergencia y aseguró que la situación fue controlada.

Qué dijo YPF después del incidente en Vaca Muerta La compañía señaló que el hecho ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia de Neuquén. De acuerdo con la información trascendida, el episodio estuvo relacionado con una fuerte descompresión en una planta separadora de gas. Donde, inicialmente se había dicho que podía tratarse de una explosión.

Vaca Muerta News En su comunicado, YPF informó que, apenas se produjo el incidente, desplegó sus equipos de emergencia y puso en marcha los protocolos correspondientes. La empresa confirmó además el fallecimiento de uno de sus empleados y señaló que otro trabajador debió ser trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia.

La situación ya fue contenida y el estado del herido La compañía también indicó que el incidente ya se encuentra controlado. En el lugar participaron personal de la empresa, equipos de salud y efectivos de la Policía, mientras se desarrollaba el operativo para asistir a los trabajadores afectados y atender la situación generada en las instalaciones.

El Bloque Rincón del Mangrullo funciona bajo un esquema de joint venture 50/50 entre YPF y Pampa Energía, mientras que la operación se encuentra a cargo de YPF. Según los primeros datos difundidos tras la tragedia, el incidente se habría producido por una falla en una línea de gas de alta presión que derivó en la fuerte descompresión.