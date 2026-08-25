Tragedia en Vaca Muerta: murió un trabajador tras una fuerte descompresión y otro fue evacuado de urgencia

Un trabajador murió y otro fue evacuado de urgencia tras una fuerte descompresión en un yacimiento de Vaca Muerta. El incidente ya fue controlado.

Captura de video del momento luego de la explosión.

Un trabajador murió este martes en un yacimiento de Vaca Muerta, en un incidente ocurrido en el bloque Rincón del Mangrullo a raíz de una fuerte descompresión que derivó en la tragedia. Otro empleado debió ser evacuado de urgencia y trasladado por vía aérea para recibir atención médica.

El área donde ocurrió el incidente es administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 entre YPF, que tiene a su cargo la operación, y Pampa Energía.

El video del momento después de la explosión Vaca Muerta News Activaron un operativo de emergencia en Vaca Muerta Tras conocerse el incidente, desde YPF informaron que se desplegaron de inmediato los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes para asistir a los trabajadores afectados.

Como consecuencia del episodio, uno de los empleados murió, mientras que otro debió ser evacuado por vía aérea y trasladado de urgencia para recibir atención médica.

TanGo se prepara para iniciar actividades exploratorias no convencionales en Payún Oeste, parte de la Vaca Muerta mendocina TanGo Desde la compañía señalaron que el incidente ya fue controlado y que la planta volvió a encontrarse operativa con normalidad.