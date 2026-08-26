La Luna de Sangre se podrá ver en el cielo argentino: cuándo, a qué hora y cuánto durará

La noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 ofrecerán uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Un eclipse de Luna de Sangre teñirá de rojo gran parte del satélite natural durante 3 horas y 18 minutos, en un fenómeno que podrá observarse desde toda la Argentina sin necesidad de telescopios ni protección especial para la vista.

Durante la fase parcial del eclipse, entre el 93% y el 96% de la superficie lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra. Esa configuración hará que la Luna adquiera una intensa tonalidad rojiza, conocida popularmente como "Luna de Sangre", una imagen que no volverá a repetirse con estas características en el país hasta junio de 2029.

El momento más impactante del fenómeno se producirá a la 1:13 de la madrugada del viernes , cuando el satélite alcance su máxima cobertura y el color cobrizo sea más evidente. El eclipse será visible desde todo el territorio nacional siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

El color rojizo no se debe a un cambio en la superficie lunar, sino a un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloquea la luz directa y solo permite que los tonos rojizos y anaranjados, filtrados por la atmósfera, lleguen hasta el satélite.

Aunque el eclipse de este jueves será parcial, la cobertura será tan profunda que gran parte del disco lunar quedará inmerso en la umbra —la zona más oscura de la sombra terrestre—, generando un aspecto muy similar al de una Luna de Sangre.

Los especialistas recuerdan que, a diferencia de un eclipse solar, el eclipse de Luna puede observarse a simple vista y no representa ningún riesgo para la visión.

Horarios del eclipse de Luna en Argentina

El fenómeno seguirá el mismo cronograma en todo el país:

22:24: comienza el eclipse penumbral.

23:34: inicia el eclipse parcial.

01:13: punto máximo del eclipse.

02:52: finaliza la fase parcial.

04:02: termina completamente el eclipse.

La fase parcial, durante la cual la Luna permanecerá cubierta en mayor o menor medida por la sombra terrestre, tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, motivo por el cual será posible seguir el avance del fenómeno durante buena parte de la noche.

Cómo ver mejor el eclipse

El eclipse podrá disfrutarse sin telescopio, aunque el uso de binoculares o instrumentos astronómicos permitirá apreciar con mayor detalle los cráteres y el desplazamiento de la sombra sobre la superficie lunar.

Para obtener la mejor experiencia, los especialistas recomiendan:

Buscar un lugar con poca contaminación lumínica.

Elegir un sitio con horizonte despejado.

Consultar el pronóstico para asegurarse de que el cielo permanezca libre de nubes.

Llevar abrigo si se piensa permanecer varias horas al aire libre.

Además de ofrecer una de las imágenes más llamativas del calendario astronómico, este eclipse de Luna tendrá un valor especial para los aficionados: será el último de estas características visible desde la Argentina hasta junio de 2029.

Durante más de tres horas, la sombra de la Tierra avanzará lentamente sobre el satélite natural y regalará un espectáculo que podrá seguirse desde cualquier punto del país, convirtiendo la madrugada del viernes en una cita obligada para quienes disfrutan de mirar el cielo.