Luna de Sangre: cuando y dónde ver el fenómeno astronómico

Live Blog Post

Qué es una luna de sangre

Una “luna de sangre” es el término popular con el que se conoce a un eclipse lunar total. Durante este fenómeno, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar y tiñéndola de un tono rojizo. Ese color característico surge porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar: dispersa las longitudes de onda más cortas, como las azules, y desvía hacia la Luna las más largas, correspondientes a los tonos rojos y anaranjados.