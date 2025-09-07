Presenta:
Luna de Sangre: cuando y dónde ver el fenómeno astronómico

Una luna de sangre maravilla a los habitantes del mundo entero con este fenómeno astronómico que llegará a la Argentina recién en 2027.

MDZ Sociedad

El fenómeno astronómico conocido como "luna de sangre" está en su punto máximo en este domingo de elecciones, y comenzó aproximadamente a las 13:26. Este acontecimiento se podrá ver en África, Asia, Australia y algunas partes de Europa.

Por qué el eclipse no se verá desde Argentina

De acuerdo con la NASA, el momento en el que se dará el eclipse total entre las 14:30 y 15:52 hora local, no obstante la Luna en este tiempo no será visible en Argentina. En ese lapso, la Luna se teñirá de un rojo intenso, generando el característico fenómeno conocido como Luna de Sangre.

Cuando volverá a haber una Luna de Sangre

El próximo eclipse lunar total que se dará en Argentina tendrá lugar recién en 2027.

Qué es una luna de sangre

Una “luna de sangre” es el término popular con el que se conoce a un eclipse lunar total. Durante este fenómeno, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar y tiñéndola de un tono rojizo. Ese color característico surge porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar: dispersa las longitudes de onda más cortas, como las azules, y desvía hacia la Luna las más largas, correspondientes a los tonos rojos y anaranjados.

