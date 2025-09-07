Luna de Sangre: cuando y dónde ver el fenómeno astronómico
Una luna de sangre maravilla a los habitantes del mundo entero con este fenómeno astronómico que llegará a la Argentina recién en 2027.
El fenómeno astronómico conocido como "luna de sangre" está en su punto máximo en este domingo de elecciones, y comenzó aproximadamente a las 13:26. Este acontecimiento se podrá ver en África, Asia, Australia y algunas partes de Europa.