Monotributo: los nuevos topes de facturación y montos que rigen en septiembre

Los topes de facturación del Monotributo sufrieron una actualización en agosto, impactando directamente en las categorías y montos a pagar en septiembre.

ARCA establece los montos de la cuota mensual según la categoría y el tipo de actividad. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En agosto, el monotributo tuvo una suba del 16,8%, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre del año, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. La actualización impactó tanto en los topes de facturación anual como en los importes mensuales de cada categoría, estableciendo los valores que se mantendrán durante el segundo semestre de 2026.

En este mismo proceso, ARCA habilitó la recategorización para todos los contribuyentes. De esta manera, los monotributistas debían revisar los ingresos obtenidos durante los últimos 12 meses para comprobar si correspondía permanecer en la misma categoría, subir o bajar dentro del régimen.

Monotributo: cuáles son los nuevos topes de facturación en septiembre Con la actualización, la categoría A tiene un tope de facturación anual de $12.009.410,45, mientras que para la B el límite llega a $17.595.182,74. En las categorías siguientes, los montos ascienden a $24.670.494,31 para la C, $30.628.651,43 para la D y $36.028.231,33 para la E.

A partir de la categoría F, el límite anual de facturación alcanza los $45.151.659,41, mientras que para la G llega a $53.995.798,87 y para la H, a $81.924.660,37. En las categorías más altas, el tope es de $91.699.761,90 para la I, $105.012.519,20 para la J y $126.610.838,75 para la K, que es la categoría con el máximo nivel de facturación permitido dentro del monotributo.

El monotributo mantiene en septiembre los valores definidos tras la última actualización de agosto. Foto: Walter Moreno/MDZ Cuánto se paga en cada categoría En septiembre se mantienen los valores establecidos en agosto para el monotributo. La cuota mensual varía según la categoría del contribuyente y según si la actividad corresponde a la prestación de servicios o a la venta de bienes.