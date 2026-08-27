ARCA detalló cómo pagar el monotributo y evitar errores con la cuota

El pago mensual del monotributo no depende de una única plataforma. Entre aplicaciones, homebanking, billeteras virtuales y débitos automáticos, los contribuyentes pueden elegir distintos canales. Sin embargo, cada alternativa tiene condiciones propias y algunas no permiten cancelar intereses o deudas anteriores, por lo que seleccionar el medio adecuado evita errores y pagos incompletos.

La cuota vence el día 20 de cada mes o el primer día hábil posterior cuando esa fecha coincide con un feriado o fin de semana. ARCA establece que los monotributistas deben utilizar medios electrónicos. El pago presencial queda reservado para quienes integran el monotributo social, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos. Desde el 1° de agosto de 2026 también rigen nuevos montos y parámetros : la cuota total de la categoría A es de $49.527,18.

Una de las vías más directas es ingresar en ARCA Móvil o Mi Monotributo y seleccionar la obligación del período. Otra posibilidad consiste en generar un Volante Electrónico de Pago —conocido como VEP— desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, denominada CCMA. El sistema identifica la CUIT, el período, los conceptos incluidos y el importe que deberá transferirse . Luego, la operación se completa desde la entidad de pago seleccionada.

El VEP también puede abonarse mediante un código QR con las billeteras habilitadas, entre ellas Mercado Pago, Cuenta DNI y E-Pagos. ARCA aclara que el código debe escanearse desde la aplicación de la billetera y no con la cámara convencional del teléfono. Para la obligación del mes en curso, el Portal de Monotributo ofrece la opción “Próximo vencimiento”. Si existen cuotas atrasadas, la deuda junto con sus intereses debe consultarse desde CCMA. Los medios habilitados también permiten ingresar manualmente la CUIT y el número del VEP.

Quienes prefieran operar desde su banco pueden buscar “Servicios ARCA” dentro del homebanking. Esta modalidad permite generar un VEP sin ingresar previamente con clave fiscal, ya que la entidad bancaria valida la identidad y redirige al usuario hacia el sistema del organismo. Una vez creado el volante, es necesario regresar al homebanking para completar el pago. También pueden utilizarse Pago Mis Cuentas, la plataforma Pagar o Interbanking.

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Los cajeros de las redes Banelco y Link aceptan la cuota correspondiente al mes en curso, pero el importe preestablecido no contempla intereses. Por esa razón, no son la opción indicada para regularizar períodos anteriores. La tarjeta de crédito puede utilizarse desde el sitio de su administradora, mediante pago telefónico o por débito automático. En este caso, ARCA advierte que la acreditación puede demorar hasta diez días hábiles.

Para adherir una cuenta bancaria al débito automático hay que ingresar al Portal de Monotributo, elegir esa modalidad y registrar una CBU. La entidad financiera puede tardar hasta 72 horas en validarla. Después de recibir la confirmación en el Domicilio Fiscal Electrónico, el contribuyente debe volver al portal, seleccionar la cuenta y confirmar la adhesión. El sistema informa desde qué fecha comenzarán los débitos, según la guía oficial de ARCA.

Cuándo corresponde el reintegro anual

Los contribuyentes que paguen en término los 12 meses mediante débito directo en una cuenta bancaria o débito automático en una tarjeta de crédito pueden acceder a un reintegro. El beneficio no equivale a toda la cuota mensual, ya que ARCA devuelve únicamente un importe equivalente al impuesto integrado. Si el inicio de la actividad produjo un período irregular, corresponde el 50% cuando se registraron entre seis y once pagos en término.

El reintegro se acredita automáticamente durante marzo en la cuenta o tarjeta utilizada. Para verificar que cada operación se aplicó al período correcto, controlar deudas o detectar saldos a favor, el contribuyente puede consultar CCMA. La información oficial también advierte que la visualización del pago puede demorarse según los tiempos de conciliación de la entidad financiera y el canal utilizado.