Anses: quiénes tienen acceso al descuento del 55% en la SUBE
El descuento del 55% en viajes con SUBE está disponible para diversos grupos, pero requiere una activación específica desde Mi Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene disponible la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite acceder a un descuento del 55% en los viajes realizados con la tarjeta SUBE. Para obtenerlo, es necesario pertenecer a alguno de los grupos alcanzados y realizar la activación correspondiente.
El beneficio está destinado a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, estudiantes de Progresar, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de pensiones no contributivas.
También pueden acceder los monotributistas sociales registrados, las personas que cobran el Seguro por Desempleo y quienes participan de programas como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Para acceder al descuento, la condición de beneficiario debe encontrarse actualizada en los registros correspondientes.
Cómo activar la Tarifa Social Federal
Quienes cumplan con los requisitos pueden generar una cuenta con el PIN SUBE, que se obtiene desde el apartado "Programas y beneficios" de Mi Anses. Otra alternativa es realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.
Una vez realizado el trámite y habilitado el beneficio, no es necesario presentar documentación al momento de viajar. El descuento se aplica de manera automática al utilizar la tarjeta SUBE registrada. Para consultar si corresponde la Tarifa Social Federal, también se puede llamar al 0800-777-SUBE (7823), opción 2.