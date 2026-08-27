Anses: quiénes tienen acceso al descuento del 55% en la SUBE

El descuento del 55% en viajes con SUBE está disponible para diversos grupos, pero requiere una activación específica desde Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene disponible la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite acceder a un descuento del 55% en los viajes realizados con la tarjeta SUBE. Para obtenerlo, es necesario pertenecer a alguno de los grupos alcanzados y realizar la activación correspondiente.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, estudiantes de Progresar, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de pensiones no contributivas.

También pueden acceder los monotributistas sociales registrados, las personas que cobran el Seguro por Desempleo y quienes participan de programas como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Para acceder al descuento, la condición de beneficiario debe encontrarse actualizada en los registros correspondientes.

La Tarifa Social Federal alcanza a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de programas sociales. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Cómo activar la Tarifa Social Federal Quienes cumplan con los requisitos pueden generar una cuenta con el PIN SUBE, que se obtiene desde el apartado "Programas y beneficios" de Mi Anses. Otra alternativa es realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.