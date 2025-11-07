Un dogo atacó a una nena y toda la secuencia quedó filmada en una cámara de seguridad

Una nena fue atacada por un dogo que escapó de una vivienda en Villa Carlos Paz, Córdoba. La agresión fue registrada por una cámara de seguridad.

Una nena de 10 años resultó herida luego de ser atacada por un perro dogo argentino que se escapó de una casa en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz, Córdoba. El episodio ocurrió el jueves por la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes generaron una fuerte indignación entre los vecinos, quienes afirmaron que el animal ya había protagonizado incidentes previos en la zona.

El hecho se produjo alrededor de las 10 del jueves en la calle José Ingenieros, entre Los Cóndores y avenida La Plata. En las imágenes se observa al perro salir repentinamente de una vivienda y lanzarse de manera directa sobre la menor, a quien muerde en la pierna izquierda mientras caminaba junto a su padre y su abuela. Ambos intentaron asistirla en medio de la confusión.

El feroz ataque del dogo “Fue directo a morderla. Le dejó cuatro perforaciones”, relató su padre, Ramiro, en diálogo con Canal El Doce. El hombre señaló que la niña “está muy angustiada y con miedo de salir a la vereda”. Su abuela, Elsa, también narró el momento: “La novia del vecino abrió la puerta, el perro salió disparado y la atacó. Le clavó los colmillos”.

La menor recibió atención médica inmediata, fue medicada con antibióticos y deberá guardar reposo durante varios días. Según vecinos del sector, no se trata de un caso aislado. “El año pasado mordió a una señora mayor, después a otro vecino y también a un ciclista. Este perro siempre se escapa y nadie puede caminar tranquilo”, afirmó Elsa.