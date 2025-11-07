Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, son cuatro los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.

MDZ Sociedad

Edemsa no se detiene y continúa con los trabajos de mantenimiento durante el fin de semana.

Edemsa no se detiene y continúa con los trabajos de mantenimiento durante el fin de semana.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Edemsa informó a sus clientes cortes de luz programados en distintas zonas de la provincia.

Edemsa informó a sus clientes cortes de luz programados en distintas zonas de la provincia.

Archivo

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Esto debido a que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el sábado el servicio se verá afectado en dos departamentos (Tunuyán y San Rafael), mientras que el domingo se realizarán trabajos de mantenimiento en Maipú, Tupungato y Tunuyán.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este sábado 8/11

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En Bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1986916676881850726&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este domingo 9/11

Maipú

  • Entre calles Pablo Pescara, San Martín, Padre Vázquez y Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • En calle El Álamo, entre calle N°6 y Estación Transformadora Tupungato; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Mariano Moreno, entre Delgado y Guisasola. En calle 25 de Noviembre, entre Pellegrini y Laprida. En calles Mitre, Los Cedros y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas