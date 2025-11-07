Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, son cuatro los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Esto debido a que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el sábado el servicio se verá afectado en dos departamentos (Tunuyán y San Rafael), mientras que el domingo se realizarán trabajos de mantenimiento en Maipú, Tupungato y Tunuyán.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este sábado 8/11
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En Bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Cortes de luz programados para este domingo 9/11
Maipú
- Entre calles Pablo Pescara, San Martín, Padre Vázquez y Barcala. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre calle N°6 y Estación Transformadora Tupungato; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Mariano Moreno, entre Delgado y Guisasola. En calle 25 de Noviembre, entre Pellegrini y Laprida. En calles Mitre, Los Cedros y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.