"Misiones debe tener un tratamiento diferenciado en el costo de la energía"

La provincia busca que el gobierno nacional le otorgue un subsidio energético a los ciudadanos, comerciantes y empresarios por estar situada en lo que se denomina zona caliente y por no estar incluida en la red troncal del gas natural.

¿Por qué Misiones necesita un tratamiento diferenciado en la Energía?

El presidente de Energía de Misiones Sociedad Anónima, Julio César “Chun” Barreto, recordó que “esto nació por el pedido del gobernador de la provincia Hugo Passalacqua en la reunión que se hizo semanas pasadas entre los gobernadores del NEA y NOA con el jefe de Gabinete Diego Santilli de que se ponga en agenda el tema tarifario de la energía para estas provincias; “máxime que Misiones no tiene red de gas natural porque no llega el caño de distribución, entonces, tomó la parada el gobernador y habló sobre la realidad de la provincia e hizo un pedido concreto. En realidad, en Misiones no solamente se tiene que discutir el tema de que es una zona muy cálida, sino de que la matriz energética de la provincia es diferente a la del resto del país”.

“En casi todo el país hay distribución de gas, que es una energía más barata que la electricidad, y la electricidad es la base por el cual se sustenta todo lo que se mueve en la provincia de Misiones; la industria, el comercio, nuestras casas, el 90 o 95% de todo funciona a electricidad. Entonces, necesitamos tener un tratamiento diferente”. Barreto reiteró que “éste fue un pedido puntual que hizo el gobernador. Por tal motivo, en el Ministerio de Economía de la Nación se discutió una ley que se tiene que aprobar en los próximos días lo que permitiría que salga la resolución del acuerdo que se hizo en el Ministerio de Economía; el cual propone nuevos topes para zonas cálidas y muy cálidas como la provincia de Misiones”.

Nuevos topes energéticos para Misiones

El presidente de EMSA dijo que “el tope para Misiones desde noviembre a abril sería 500 Kv y el resto de los meses menos cálidos de 300 Kv. La verdad que es un gran logro del gobernador porque va a permitir que Misiones tenga una mirada diferente”. El funcionario provincial sostuvo que “la energía se ha encarecido en estos últimos 2 años y medio, un promedio de 423% de aumento; la provincia pudo absorber un poco más del 300% gracias a la decisión política del gobierno provincial a través de distintos programas y de Energía de Misiones que permitió que el impacto no sea mucho mayor de lo que es en este momento”.

Barreto estimó que “más del 70% de los misioneros van a recibir este subsidio”.

El presidente de EMSA también afirmó que “la empresa provincial de energía está analizando cada uno de los casos que solicitan refinanciación de deudas. No es de aquí para adelante, sino que ya lo estamos haciendo en todos estos, atendiendo los casos no solamente residenciales, comerciales, industriales, cooperativas”. “Hay distintas situaciones económicas y también otras que están más en una situación prácticamente de crisis, por todo lo que estamos viviendo en este tiempo a través de las medidas que se están tomando en el Gobierno Nacional que impactaron enormemente en las economías regionales y en este sentido estamos atendiendo en la medida de nuestras posibilidades”.