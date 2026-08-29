Atraparon al sospechoso de un asalto a mano armada en Las Heras y le secuestraron un bolso con dinero

El sospechoso del asalto fue localizado por la víctima y luego detenido por personal policial. Recuperaron un bolso con dinero y documentación.

El sospechoso del asalto que fue detenido este sábado en Las Heras.

El presunto autor de un asalto a mano armada fue detenido la mañana de este sábado en Las Heras. La víctima fue abordada por delincuentes en la vía pública y sufrió el robo de un morral con dinero en efectivo. Tras el hecho, uno de los sospechosos fue localizado y se logró recuperar lo sustraído.

Fuentes policiales señalaron que el procedimiento tuvo su inicio pasadas las 10 cuando un hombre, de 32 años, se comunicó con la línea de emergencias 911 y relató que horas antes fue blanco de un hecho de inseguridad, en el que malvivientes le apuntaron con un arma y le robaron un bolso con plata y documentación.

Tras eso, recorrió las inmediaciones y detectó la presencia de uno de los ladrones en el interior del barrio Espejo, por lo que decidió alertar a las autoridades, aportando las características físicas y de vestimenta del sindicado autor del atraco.

La detención del presunto autor del robo Con esos datos, los uniformados realizaron un patrullaje por ese sector del departamento lasherino y, finalmente, dieron con el sospechoso en el cruce de calles Libertad y Maipú. Al requisarlo, descubrieron que tenía en su poder un morral que contenía 120.000 pesos, junto a tarjetas y documentos de la víctima, surge de la información.

El morral y el dinero secuestrado en el procedimiento. Gentileza. A partir del hallazgo de las pertenencias sustraídas, los funcionarios aprehendieron al supuesto autor del asalto, identificado como Brian Ángel Arce Morán, de 26 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte por disposición de las autoridades de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.