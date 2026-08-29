Tucumán: Allanaron las casas de dos alumnos que llevaron armas a colegios

Dos episodios protagonizados por alumnos que ingresaron con armas de fuego a establecimientos educativos de Tucumán derivaron en nuevos procedimientos judiciales. La Policía realizó allanamientos a las viviendas relacionadas con las familias de los estudiantes y encontró más armas y municiones. La justicia intenta establecer de dónde salieron y cómo llegaron a los colegios.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I de Tucumán, dirigida por el fiscal Mariano Fernández y subrogada por Ernesto Salas López. Las medidas fueron ordenadas luego de los hechos registrados durante esta semana, uno de ellos protagonizado por una alumna de 12 años y el otro por un adolescente de 14.

El primer caso se conoció en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes. La estudiante había llevado un revólver calibre .22 marca Bagual y, según las actuaciones, comentó a sus compañeros que tenía el arma. La situación llegó rápidamente a conocimiento de las autoridades escolares, que intervinieron y retuvieron a la menor.

Además del revólver, se encontraron seis cartuchos y dos vainas servidas. El arma quedó secuestrada y el episodio fue incorporado a una investigación relacionada con la tenencia y portación de armas y explosivos.

A partir de ese procedimiento, los investigadores llegaron hasta una vivienda de Alderetes. Durante el allanamiento fueron incautados cinco cartuchos calibre 9 milímetros marca CBC y 15 municiones calibre 12 AT marca Orbea, elementos que ahora serán analizados en el marco de la causa.

Armas y un disparo en una escuela

El segundo episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, de la capital provincial, donde un alumno de 14 años llevó un arma y terminó efectuando un disparo dentro del aula.

Según las primeras averiguaciones, el adolescente estaba manipulando el revólver durante una clase cuando se produjo la detonación. Previamente, habría colocado las municiones en el tambor. La secuencia quedó registrada en un video realizado por estudiantes y posteriormente difundido entre miembros de la comunidad educativa.

El estruendo generó alarma en el salón. El docente que estaba dictando la clase de Historia inicialmente creyó que se trataba de un petardo, hasta que se constató que el ruido había sido provocado por un arma de fuego.

Pese al riesgo generado, no hubo personas heridas. La Policía llegó minutos después y resguardó el establecimiento para realizar las primeras actuaciones.

En el lugar se secuestró un revólver Taurus calibre .38, además de un proyectil y una vaina servida.

La investigación llegó a las viviendas familiares

Las medidas posteriores permitieron avanzar sobre el entorno familiar del adolescente. En una casa de San Miguel de Tucumán, los agentes encontraron una caja vacía de Taurus, compatible con el arma que había sido incautada previamente en la escuela.

Durante la inspección, la madre del menor informó que en otro domicilio familiar había una segunda arma. Los investigadores se dirigieron entonces hasta esa vivienda y allí el propietario decidió entregarla voluntariamente.

Se trataba de una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 milímetros, acompañada por su caja original y un cargador sin municiones.

Con estos nuevos elementos, la Fiscalía busca reconstruir el recorrido de las armas y determinar las condiciones en las que quedaron al alcance de los estudiantes. También se procura establecer si existe algún vínculo entre los dos episodios registrados en escuelas tucumanas durante la misma semana.

Los objetos incautados fueron incorporados a la investigación y serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.