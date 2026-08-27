Terror en una escuela: un alumno de 14 años llevó un arma, disparó en plena clase y hay video

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a la Escuela Congreso de Tucumán , en San Miguel de Tucumán, y efectuó un disparo dentro del aula durante una clase, desatando el terror entre los alumnos de la institución. Según trascendió, el proyectil impactó contra una pared y no se registraron heridos.

El episodio ocurrió el martes, alrededor de las 14:30, en la escuela tucumana. Tras el disparo, el director del establecimiento intervino y dio aviso a la Policía. Efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al colegio para resguardar a la comunidad educativa y realizar las primeras actuaciones.

El menor fue entregado a sus padres y quedó sujeto a un proceso judicial. La Policía de Tucumán investiga ahora cómo consiguió el arma de fuego y quién es su titular .

De acuerdo con las primeras informaciones, el adolescente había ingresado al establecimiento con el arma y la detonación se produjo mientras la manipulaba. El momento previo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los estudiantes. En el video se observa al alumno mientras manipula el arma y coloca balas en el tambor , antes de que se produzca el disparo dentro del salón.

El estruendo sorprendió al profesor que dictaba la clase de historia, quien inicialmente creyó que se trataba de un petardo. “Ayer, en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, explicó José Soria, vicedirector del establecimiento, ante medios locales.

La Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación provincial fueron notificados y se activaron los protocolos para contener a los alumnos, docentes y demás integrantes de la institución.

Soria señaló que, pese a que no hubo personas heridas, el colegio deberá abordar las consecuencias de lo ocurrido. “Hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, sostuvo.

Qué dijo la Policía de Tucumán tras el episodio

Investigan cómo consiguió el arma el adolescente

El vicedirector explicó que el protocolo establecido para este tipo de episodios contempla la intervención de la Justicia y de la Policía. Una vez que avance ese proceso, el establecimiento analizará el caso a través del acuerdo escolar de convivencia.

“Es una situación de gravedad”, afirmó Soria. La resolución dentro de la institución será evaluada por un consejo integrado por miembros del equipo directivo, un padre, un alumno, un preceptor y un secretario. Por su parte, el subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, confirmó que el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio.