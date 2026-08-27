Accidente en Maipú: dos hombres resultaron gravemente heridos tras volcar sobre la Variante Palmira

El accidente ocurrió sobre la Ruta 7, en Maipú, cuando el conductor de la camioneta perdió el dominio mientras circulaba por la Variante de Palmira.

Dos hombres resultaron gravemente heridos en un accidente ocurrido en horas de la mañana, tras el vuelco de la camioneta en la que circulaban sobre la Variante de Palmira, en Maipú. Tando el conductor del rodado como su acompañante, resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia.

De acuerdo con información policial, el accidente se produjo cerca de las 7.20, cuando una Ford F-100 circulaba en sentido norte por la Variante de Palmira y, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y, terminó volcado sobre la calzada.