"¡Auxilio, por favor, auxilio!": la madre e hija ecuatorianas que fueron detenidas por ICE en un hospital tras sufrir un accidente de automóvil

Grace Calero iba con su hija conduciendo camino al trabajo cuando un auto las embistió.

Calero, de 39 años, y su hija Giulianna Carriel, de 19, fueron trasladadas en una ambulancia a la unidad de urgencias de un hospital de la localidad de Kissimmee, en el centro de Florida, el 20 de agosto.

Cuando se encontraban en una de las habitaciones del hospital, la madre fue esposada y detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), mientras su hija -recostada en una cama- se aferraba a ella, como muestra un desgarrador video grabado por uno de sus familiares y ampliamente difundido en redes sociales.

En el video se escucha a Gia Calero, hermana de Grace, gritando desesperada "¡Auxilio, por favor, auxilio!" e interpelando a los agentes migratorios para que le mostraran una orden de arresto.

Grace Calero fue llevada por los agentes a la cárcel del condado de Pinellas, el mismo lugar al que fue trasladada su hija unas horas después.

Familiares de las migrantes ecuatorianas afirmaron que madre e hija habían solicitado asilo en EE.UU. tras huir de Guayaquil al ser víctimas de amenazas por parte de bandas criminales que operan en su país.

Calero tenía autorización para trabajar, según le dijo a BBC Mundo su primo, Jonathan Bravo, quien estuvo presente en el momento de la detención en el hospital y grabó el video.

"Fue terrorífico", señaló en entrevista telefónica.

Al ver que se llevaban a su madre, "Giuliana tuvo un ataque de pánico seguido de convulsiones", sostuvo Bravo, agregando que la joven sufría episodios de ansiedad y depresión antes del accidente y tras la posterior detención.

"Muéstreme la orden de arresto", se escucha decir a Bravo en inglés en un segundo video grabado por él cuando los agentes sacan a la mujer del hospital y la llevan a un vehículo.

Gentileza Jonathan Bravo Las ecuatorianas Grace Calero y su hija Giulianna Carriel fueron detenidas en el hospital por agentes de ICE.

Un portavoz de ICE, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó a BBC Mundo que el 20 de agosto el servicio migratorio emitió órdenes de detención contra las dos mujeres, calificándolas de "inmigrantes ilegales de Ecuador", tras ser arrestadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk a raíz de un accidente de tráfico.

Calero ingresó legalmente al país el 8 de marzo de 2023, pero "permaneció en el territorio más allá del tiempo permitido legalmente", mientras que Carriel ingresó legalmente al país el 8 de febrero de 2025, pero también "excedió el plazo de su estancia legal autorizada", agregó.

"Ambas permanecerán bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos de expulsión", apuntó el portavoz.

Deportación voluntaria

Madre y e hija fueron trasladadas desde el hospital a la cárcel del condado de Pinellas y tras permanecer ahí durante cuatro días, quedaron bajo la custodia de ICE en un centro de detención temporal de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Tampa, de acuerdo al testimonio de sus familiares.

Gentileza Jonathan Bravo El accidente ocurrió el 20 de agosto. Madre e hija fueron llevadas de emergencia a un hospital.

Bravo aseguró que las mujeres expresaron su deseo de acogerse a la deportación voluntaria y solicitaron regresar a su país de origen.

Gia Calero, hermana de Grace, dijo que su esperanza era que las autoridades les permitieran a sus familiares autodeportarse y no las enviaran a un país desconocido.

Después de todo lo que vivieron, ellas no quieren ser enviadas a un centro de detención de ICE, "quieren volver a Ecuador", dijo el martes. "Estamos desesperados".

"Nos dijeron que las van a poner en un vuelo, pero yo ya no sé qué pensar", agregó desde Tampa.

Los familiares expresaron su malestar por el procedimiento empleado para detenerlas.

Antes del arresto, aseguró Bravo, un policía del condado de Polk permaneció en el recinto hospitalario durante varias horas y mientras Calero recibía tratamiento médico, el funcionario la interrogó.

Estaba con el cuello inmovilizado y "le habían dado sedantes para calmar los dolores". En esas circunstancias, agregó, fue realizado un interrogatorio en relación a su estatus migratorio.

"Cumplir con las leyes"

El hospital HCA Florida Poinciana señaló en un comunicado que su prioridad "siempre es atender a cada paciente que llega a nuestra sala de urgencias, independientemente de su estatus migratorio", y que sus empleados se dedican a brindar una "atención compasiva a todos los pacientes", según informó la revista Newsweek.

"Al igual que todos los hospitales, estamos obligados a cumplir con las leyes y normativas que rigen las interacciones con miembros acreditados de las fuerzas del orden cuando ingresan a nuestro hospital", agregaron.

Gentileza Jonathan Bravo Gia Calero, en la foto con su sobrina Giulianna Carriel, pide que le permitan a ella y a su madre regresar a Ecuador.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, como parte de la investigación del accidente automovilístico, agentes policiales acudieron al hospital para hablar con las ocupantes de uno de los vehículos.

"Mientras los agentes recogían información de los involucrados, se descubrió que la conductora, originaria de Ecuador, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos tras haber permanecido en el país varios años después del vencimiento de su visa", señaló una declaración obtenida por BBC Mundo.

Posteriormente, continúa el texto, los agentes descubrieron que la hija de la conductora, quien también había estado involucrada en el accidente, "se encontraba en situación migratoria irregular".

ICE "emitió órdenes de detención para ambas mujeres tras recibir el alta médica".

La familia, sin embargo, alega que a las dos mujeres nunca se les entregó un documento con el alta hospitalaria y que fueron detenidas mientras recibían tratamiento médico debido a las lesiones del accidente mientras permanecían en el interior de su habitación.

En horas de la tarde de este martes, la familia de las migrantes informó a BBC Mundo que, tras solicitar la autodeportación, ICE gestionó que fueran embarcadas en vuelo.

"Me llamaron desde dentro del avión", le dijo Gia Carelo a BBC Mundo. "Gracias a Dios que ya se fueron".

Este miércoles Calero le dijo a BBC Mundo que su hermana y su sobrina llegaron a Guayaquil.

Gentileza de Gia Calero La madre y su hija dentro del avión rumbo a Ecuador. Llegaron este miércoles.

Aumento de las detenciones

El pasado julio ICE arrestó en todo EE.UU. a casi 50.000 personas, la cifra mensual más alta del segundo mandato del presidente Donald Trump, según informó este martes el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, tras un análisis de información oficial.

Texas y Florida son los dos estados que concentraron la mayor parte de los arrestos en julio.

Ambos estados están colaborando con ICE a través de programas como la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que las fuerzas del orden locales y estatales operen, en esencia, como brazos de aplicación de las leyes migratorias, tras recibir capacitación y autorización federales.

La política de detenciones y deportaciones migratorias impulsada por el gobierno de Trump ha ampliado su enfoque en los últimos meses, incluyendo más arrestos en aeropuertos y en controles de tránsito.

Parece que los agentes de ICE están trabajando de manera cada vez más coordinada con otras agencias gubernamentales y con las fuerzas policiales estatales y locales, como ocurrió en el caso de las migrantes ecuatorianas tras sufrir un accidente automovilístico.

Getty Images Organizaciones sociales y abogados de inmigración señalan un aumento de las detenciones en los aeropuertos.

Algunas de las personas detenidas cuentan con permisos de trabajo válidos y solicitudes de asilo pendientes, pero eso no es una garantía para evitar que sean detenidas por las fuerzas policiales en colaboración con los agentes de migración.

Los operativos se han incrementado en las últimas semanas en los aeropuertos. Organizaciones sociales y abogados de inmigración atribuyen el fenómeno a un memorando de entendimiento firmado por ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), vigente desde mayo de 2025 y que permite a ambas agencias compartir información.

"Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.", le dijo un portavoz de ICE a BBC Mundo a comienzos de agosto.

Casos de personas que han sido detenidas por agentes migratorios en aeropuertos de EE.UU., tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, han inundado los medios y las redes sociales.

FUENTE: BBC