Mató a sus tres hijos y en el juicio alegó psicosis posparto: el caso que conmociona a Estados Unidos
Lindsay Clancy es juzgada por matar a sus tres hijos. Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto y el caso reabrió el debate.
Un mes antes de matar a sus tres hijos, Lindsay Clancy les confesó a su mamá y a quien entonces era su esposo que tenía pensamientos sobre hacerles daño a los niños. Hoy no niega haber cometido los crímenes, pero se declaró inocente de los cargos de homicidio. Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto y que, debido a su estado mental, no comprendía la ilicitud de sus actos.
El caso, seguido en vivo y ampliamente debatido en internet, volvió a poner en primer plano las complicaciones de salud mental que pueden aparecer después de un parto.
El juicio de Lindsay Clancy y las dos posturas enfrentadas
La fiscalía sostiene que Clancy tomó una decisión deliberada y planificó los asesinatos de Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, ocurridos el 24 de enero de 2023. Según los acusadores, hizo salir de la casa a su esposo, Patrick, con la excusa de comprar un medicamento para uno de los niños y buscar la cena de la familia.
Cuando regresó, encontró a sus hijos muertos y a Lindsay herida después de haberse lanzado desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio. Como consecuencia de la caída, Clancy quedó paralizada de la cintura para abajo. La fiscalía también puso en duda la gravedad de ese intento y presentó testimonios que indicaban que ella no siempre tomaba la medicación que le habían recetado.
La defensa plantea un escenario diferente. Su abogado afirma que Clancy padecía psicosis posparto y trastorno bipolar, y sostiene que había buscado ayuda en reiteradas oportunidades: consultó a distintos profesionales de atención ambulatoria, probó varios medicamentos recetados, llamó a una línea de prevención del suicidio, acudió a una guardia e incluso se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico.
Paul Zeizel, psicólogo clínico y forense, declaró que Clancy era incapaz de ajustar su comportamiento a las normas legales y que no comprendía que aquello que hacía era ilícito. Su mamá, Paula Musgrove, recordó además que su hija repetía: “Esta no soy yo, nunca había sido así antes”.
Qué es la psicosis posparto y por qué el caso abrió un debate
La psicosis posparto es una afección poco frecuente que se considera una emergencia médica. Se estima que afecta a entre una y dos de cada 1.000 mujeres después de dar a luz, y es más grave y menos común que la depresión posparto. Puede provocar manía, depresión, irritabilidad, cambios bruscos de humor, insomnio, delirios y alucinaciones. En casos graves y poco frecuentes, una persona puede hacerse daño a sí misma o a otros.
Uno de los aspectos que genera mayores dificultades es la rapidez con la que pueden cambiar los síntomas. El mismo día de los asesinatos, según relató Patrick Clancy, Lindsay había estado jugando al aire libre con sus hijos y construyendo un muñeco de nieve. “Estaba pasando uno de sus mejores días”, declaró durante el juicio.
Sin embargo, horas más tarde ocurrió el crimen. Una experta en psiquiatría reproductiva explicó que una mujer puede parecer estar bien en un momento y encontrarse gravemente enferma poco después. Los especialistas señalaron que no existe una causa completamente establecida, aunque mencionaron posibles vínculos con los cambios hormonales, el estrés posterior al parto y los antecedentes de problemas de salud mental.
Cientos de mujeres se movilizaron durante el juicio
El proceso judicial también generó una movilización inédita durante el casi mes que llevaba el juicio. Cerca de 300 mujeres y algunos hombres se reunieron frente al tribunal vestidos de rosa y con mensajes como “Crean”, “Ella necesitaba ayuda” y “Paz para Lindsay”. Los manifestantes explicaron que buscaban generar conciencia sobre la manera en que el sistema de salud mental atiende a las mujeres. “Las mujeres somos descartadas, desatendidas e ignoradas cuando hablamos”, expresó una de las participantes.