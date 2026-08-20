Mató a sus tres hijos y en el juicio alegó psicosis posparto: el caso que conmociona a Estados Unidos

Lindsay Clancy es juzgada por matar a sus tres hijos. Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto y el caso reabrió el debate.

Un mes antes de matar a sus tres hijos, Lindsay Clancy les confesó a su mamá y a quien entonces era su esposo que tenía pensamientos sobre hacerles daño a los niños. Hoy no niega haber cometido los crímenes, pero se declaró inocente de los cargos de homicidio. Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto y que, debido a su estado mental, no comprendía la ilicitud de sus actos.

El caso, seguido en vivo y ampliamente debatido en internet, volvió a poner en primer plano las complicaciones de salud mental que pueden aparecer después de un parto.

En los últimos días, el caso se viralizó en redes. X: @hopedealergrace El juicio de Lindsay Clancy y las dos posturas enfrentadas La fiscalía sostiene que Clancy tomó una decisión deliberada y planificó los asesinatos de Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, ocurridos el 24 de enero de 2023. Según los acusadores, hizo salir de la casa a su esposo, Patrick, con la excusa de comprar un medicamento para uno de los niños y buscar la cena de la familia.

Cuando regresó, encontró a sus hijos muertos y a Lindsay herida después de haberse lanzado desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio. Como consecuencia de la caída, Clancy quedó paralizada de la cintura para abajo. La fiscalía también puso en duda la gravedad de ese intento y presentó testimonios que indicaban que ella no siempre tomaba la medicación que le habían recetado.

La mujer quedó paralizada de la cintura para abajo luego de intentar quitarse la vida. La defensa plantea un escenario diferente. Su abogado afirma que Clancy padecía psicosis posparto y trastorno bipolar, y sostiene que había buscado ayuda en reiteradas oportunidades: consultó a distintos profesionales de atención ambulatoria, probó varios medicamentos recetados, llamó a una línea de prevención del suicidio, acudió a una guardia e incluso se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico.