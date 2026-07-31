El duro testimonio del padre que encontró a sus 3 hijos asesinados por la madre

Advertencia: esta historia contiene detalles perturbadores y cuenta un intento de suicidio.

Patrick Clancy reveló escalofriantes detalles del día en que regresó a casa y encontró "sangre por todas partes" en su dormitorio.

Su exesposa, Lindsay Clancy, afronta un juicio por el asesinato de los tres hijos de la pareja en Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos.

En su testimonio del miércoles, Patrick recordó que la casa estaba inusualmente silenciosa y dijo que el dormitorio estaba cerrado con llave.

"Fue entonces cuando supe que algo andaba mal", dijo.

El hombre encontró a su exesposa tirada en el patio después de que saltara por la ventana del segundo piso, con "cortes profundos en las muñecas y una línea roja que le cruzaba el cuello".

Según la Fiscalía, Lindsay atentó contra sí misma después de estrangular a sus hijos con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de su casa en enero de 2023.

Ella se declaró inocente.

The Boston Globe via Getty Images Lindsay Clancy fue acusada por el asesinato de sus tres hijos.

La acusación

Lyndsay Clancy ha sido acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Sus abogados alegan que ella "sufría de psicosis en ese momento" y no niegan que haya cometido los asesinatos.

La mujer asistió a los dos días del testimonio de su exmarido sentada en una silla de ruedas, tras quedar paralizada después de haber saltado por la ventana.

Cuando él testificó el miércoles, ella lucía visiblemente conmovida.

Durante la audiencia, Lyndsay tomó la mano de su abogado, con la cabeza girada hacia un costado, secándose las lágrimas.

Los fiscales interrogaron a Patrick Clancy con gran detalle sobre los incidentes ocurridos ese día, en un intento por convencer al jurado de 12 miembros de que la mujer tomó la decisión "calculada" de matar a sus hijos.

Patrick recordó que el 24 de enero de 2023 salió de su casa en Duxbury, Massachusetts, y regresó más tarde con comida a domicilio.

Al encontrar la casa "inusualmente silenciosa", revisó varias habitaciones, incluyendo brevemente el sótano, antes de subir las escaleras y descubrir que la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave.

Dentro del dormitorio, Patrick dijo haber visto sangre "por todas partes".

Los fiscales presentaron fotografías del dormitorio y luego interrogaron a Patrick sobre su descripción, pidiéndole que confirmara que no se veía sangre fotografiada en las paredes ni en la ropa de cama.

"Correcto", respondió. "En esas paredes y en la ropa de cama", subrayó.

Con esta línea de interrogatorio, la fiscalía intenta poner en duda la autenticidad del intento de suicidio de Lindsay Clancy.

En una audiencia preliminar celebrada en 2024, Jennifer Sprague, la fiscal principal del caso, calificó los cortes en el cuello y las muñecas de la acusada como "rasguños leves" y planteó que Lindsay "se deslizó" por el lateral de la casa en lugar de saltar.

Patrick contó que luego bajó corriendo las escaleras y salió a la calle, donde encontró a su esposa en el suelo con cortes en las muñecas y el cuello. Acto seguido, llamó a los servicios de emergencia.

Sprague, fiscal de distrito del condado de Plymouth, interrogó a Patrick sobre la gravedad de los cortes y le pidió que confirmara si había dicho a los servicios de emergencia que no creía necesario ejercer presión sobre las heridas de su exesposa.

Él asintió.

Dijo que corrió al sótano inmediamente, luego de que llegaran los servicios de emergencia y su esposa le dijera que los niños estaban allí.

The Boston Globe via Getty Images Lindsay Clancy se cubre la cara durante la audiencia sobre el asesinato de sus tres hijos.

"Estaba boca abajo"

Patrick declaró que, al llegar al sótano, lo primero que vio fue a su hija Cora.

"Tenía una banda alrededor del cuello", dijo refiriéndose a una banda elástica para hacer ejercicio. "Estaba boca abajo".

"Corrí inmediatamente hacia ella e intenté quitarle la banda", dijo. Pero ella "no respondía".

Luego vio a Callan, de 8 meses, a su lado, con una banda elástica de ejercicio también alrededor del cuello.

Patrick dijo que luego buscó a Dawson y lo encontró en su oficina, también con una banda alrededor del cuello.

"Sabía que él había fallecido", dijo. Contó que estuvo "de un lado a otro" entre los niños, intentando reanimarlos hasta que llegaron los servicios de emergencia y se hicieron cargo.

Boston Herald vía Getty Vecinos colocaron peluches fuera de la casa de los Clancy para honrar la memoria de los niños.

"La voz de un hombre"

Patrick declaró ante el tribunal que su esposa le dijo, aproximadamente una semana después de los crímenes, que había escuchado "la voz de un hombre" que le ordenaba matar a los niños.

Añadió que no había oído hablar de psicosis hasta entonces.

Los fiscales presentaron pruebas, incluidos los pijamas ensangrentados de los niños, antes de reproducir una grabación de la llamada de Patrick al número de emergencias 911, lo que provocó que Lindsay entrara en una espiral emocional.

Bajó la cabeza entre las manos y rompió a llorar desconsoladamente, antes de que el tribunal hiciera un receso.

Los fiscales llamarán a declarar a testigos adicionales y dijeron que prevén que el juicio dure varias semanas.

De ser declarada culpable, Lindsay Clancy se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Si la declaran no culpable por falta de responsabilidad penal, será internada en un centro estatal de salud mental.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC