Un motociclista sufrió una fractura expuesta tras chocar con una camioneta en Ciudad

Un motociclista de 22 años sufrió una fractura expuesta tras chocar contra una camioneta en Ciudad. El otro conductor perdió el control y terminó impactando contra un vehículo estacionado.

Un motociclista de 22 años sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas tras protagonizar un accidente durante la madrugada en Ciudad, donde impactó contra una camioneta. A raíz del primer choque, el conductor del otro vehículo perdió el dominio y terminó colisionando contra una camioneta que estaba estacionada.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió cerca de las 00.10 en la intersección de calle Ituzaingó y Maipú. Una Renault Kangoo circulaba en sentido sur cuando fue impactada por una motocicleta Corven que transitaba de este a oeste.

El motociclista fue trasladado al Hospital Central Luego del impacto, el conductor de la Kangoo perdió el control y chocó contra una Chevrolet Tracker estacionada sobre el costado de la calle.