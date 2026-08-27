Murió una joven de 21 años tras perder el control de su auto y chocar contra una ferretería: quién era

Una joven de 21 años falleció durante la madrugada del lunes tras protagonizar un choque con su automóvil en una avenida de Quilmes . Sin embargo, en las últimas horas se identificó a la víctima como Victoria Julieta Raymondi Guida y trascendieron los detalles del siniestro fatal.

La joven circulaba a bordo de un Peugeot 208 azul cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos , perdió el control del vehículo . Una cámara registró la secuencia y permitió observar cómo el automóvil se desvió hacia la vereda, impactó contra el frente de una ferretería y derribó una columna .

Después del choque, vecinos del lugar se acercaron para intentar auxiliar a la conductora. Sin embargo, pese a la asistencia, la joven murió como consecuencia de las heridas sufridas .

La investigación quedó a cargo de la comisaría 9ª de Quilmes y de la fiscal Claudia Vara, titular de la UFI N° 9 del distrito. La funcionaria dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Los resultados de ese estudio serán incorporados al expediente junto con el resto de las pericias destinadas a establecer las circunstancias del accidente.

Las dudas sobre lo ocurrido

Mientras avanza la investigación, una persona cercana a la familia expresó dudas sobre la velocidad que llevaba el vehículo antes del impacto.

“Ella era muy cuidadosa. A mí me resulta muy extraño que fuera a tanta velocidad. Habría que ver las cámaras de seguridad de cuadras anteriores para entender qué pasó”, señaló el allegado en declaraciones a Clarín.

De esta manera, además de analizar la filmación del momento del choque, los investigadores buscan determinar qué ocurrió en los minutos anteriores y si existen registros de cámaras ubicadas en calles cercanas que permitan reconstruir el recorrido del automóvil.

El vínculo de su familia con el automovilismo

Victoria era hija de Cristian Raymondi, un empresario de 48 años relacionado con el sector automotor y propietario de Embragues Trento, una empresa ubicada en Ciudadela. Su padre también tiene una trayectoria vinculada con el automovilismo, actividad en la que participa mediante la fabricación y comercialización de embragues destinados a vehículos de competición. Además, patrocina a equipos y pilotos.

Entre los corredores con los que mantiene una relación se encuentra Jonatan Castellano, piloto oriundo de Lobería y líder del campeonato 2026 de Turismo Carretera.

Raymondi también había iniciado una etapa como piloto. A fines de julio participó por primera vez en la Copa Bora, en una competencia disputada en el autódromo de La Plata. En esa experiencia estuvo acompañado por Martín Serrano, piloto de Turismo Carretera.

La muerte de Victoria generó dolor entre familiares y allegados. Su padre fue una de las personas que expresó públicamente el impacto que provocó la pérdida, mientras la investigación judicial continúa para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.