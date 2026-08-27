Una mujer murió tras caer de un quinto piso en pleno centro: su pareja está detenida

El operativo se desplegó durante la madrugada en un hotel de calle Amigorena, en pleno centro mendocino.

El hecho ocurrió en un hotel de calle Amigorena, en pleno centro de Ciudad, donde trabajan efectivos policiales y personal judicial. Imagen ilustrativa.

Una mujer murió durante la madrugada de este jueves luego de caer desde el quinto piso de un hotel ubicado sobre calle Amigorena, entre avenida San Martín y Primitivo de la Reta, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrido a las 4.30 de la mañana generó un amplio despliegue policial y judicial en la zona, frente a la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA).

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima, Tamara Daniela Schiaffini de 31 años, se encontraba alojada en el hotel Aguas del Corral junto a su pareja, ambos oriundos de Buenos Aires. La mujer cayó desde una de las habitaciones del quinto piso y murió como consecuencia del impacto. El hombre de 32 años quedó detenido.

La Justicia mendocina activó el protocolo de femicidio y busca determinar qué ocurrió dentro de la habitación antes de la caída.

En estos momentos, personal policial, Policía Científica y autoridades judiciales trabajan en la habitación 502 del hotel para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima. La investigación continúa abierta y el detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se define la situación procesal y se esperan los resultados de las medidas ordenadas.

Además, el tránsito en la zona permanece restringido para evitar interferencias en la investigación.