Tragedia en Vaca Muerta: quiénes eran los dos operarios que murieron en el yacimiento petrolero

Los dos operarios fallecieron a raíz de un incidente registrado en el yacimiento Rincón del Mangrullo, Vaca Muerta.

Mientras avanza la investigación por la muerte de dos operarios tras un incidente ocurrido en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, se dieron a conocer los nombres de las víctimas. Según informaron, se trataba de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

Según informó LM Neuquén, un caño de 12 pulgadas habría sufrido una falla al ingresar a una trampa receptora. En esas circunstancias, una pieza metálica se habría desprendido y alcanzado a los trabajadores. Meliqueo fue la primera víctima fatal confirmada, quien falleció durante el incidente, mientras que Latorre sufrió heridas de gravedad, fue trasladado a una clínica y murió horas más tarde.

Qué dijo el sindicato tras las muertes en Vaca Muerta El hecho ocurrió en el área de Rincón del Mangrullo, uno de los yacimientos de Vaca Muerta. Tras el episodio intervinieron equipos de emergencia, que lograron controlar la situación. Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que Meliqueo y Latorre “no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio”.

El mensaje de AESA–La Ribera, la empresa en la que trabajaban, para despedir a Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre. X El gremio también señaló que ambos “habrían intentado realizar una operación que no les correspondía”. No obstante, informó que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para brindar asistencia durante la emergencia y expresó su acompañamiento a las familias de las víctimas.

Investigan cómo ocurrió el incidente Las actuaciones continúan para establecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la falla que terminó con las muertes de los dos trabajadores.