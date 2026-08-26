Tragedia en Recoleta: un joven de 22 años murió tras caer de un edificio de la UBA

El joven fue encontrado sobre la cinta asfáltica y personal del SAME intentó reanimarlo. La Justicia inició una investigación por el episodio.

Un joven de 22 años murió este miércoles por la mañana tras caer desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (Dosuba), ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho ocurrió en el inmueble situado sobre Presidente José E. Uriburu al 860, entre avenida Córdoba y Paraguay, lindero al Hospital de Clínicas. Tras el episodio, se desplegó un operativo de emergencia en la zona.

El operativo del SAME en Recoleta Personal médico acudió al lugar después de que el joven fuera encontrado tendido sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima había caído desde el tercer piso del edificio.

Al momento de la llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el joven se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Frente a esa situación, el equipo comenzó con las tareas de asistencia.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos con el objetivo de revertir el cuadro. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable y finalmente confirmaron el fallecimiento del joven.