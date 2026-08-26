Por viento Zonda, suspenden las clases en distintas localidades de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión del turno tarde en distintas localidades de la provincia.

Diferentes localidades de Mendoza no tendrán clases esta tarde por el viento Zonda.

Por viento Zonda, la Dirección General de Escuelas ( DGE) anunció la suspensión de clases presenciales del turno tarde en distintas localidades de Mendoza. Las zonas afectadas son Lavalle, Potrerillos y La Carrera. La medida responde a las fuertes ráfagas de viento Zonda que se registran desde la madrugada de este miércoles.

"Debido a los registros meteorológicos que confirman viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 26 de agosto se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento Lavalle, y las localidades Potrerillos (Luján de Cuyo) y La Carrera (Tupungato)", señalaron desde la DGE.

El organismo señaló que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.