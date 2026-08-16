Presenta:

Mdz Show

|

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson reveló la insólita situación que vivió durante una noche íntima con un chico

Evangelina Anderson estuvo invitada a PH, Podemos Hablar, donde decidió contar una situación íntima que vivió con un joven.

MDZ Show

Evangelina y una confesión que dejó mudo al conductor de Telefe.

Evangelina y una confesión que dejó mudo al conductor de Telefe.

Captura de video / Telefe.

Evangelina Anderson fue una de las invitadas de Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. La expareja de Martín Demichelis estuvo junto a Lizy Tagliani, Santiago Talledo, Benjamín Vicuña y el relator Pablo Giralt.

La modelo y exparticipante de MasterChef Celebrity, pasó al punto de encuentro y allí reveló un incómodo momento que vivió mientras se encontraba manteniendo intimidad: "Me cuesta mucho contar cosas de mi intimidad y sé que me voy a arrepentir".

"Yo estaba con un chico que es muy conocido en el mundo y en un momento abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca", comenzó diciendo ante la mirada sorpresiva de todos los que estaban presentes.

Evangelina Anderson y una anécdota que sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar

Luego, agregó: "O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito". Inmediatamente, los invitados comenzaron a bromear con la situación que vivió Evangelina, ya que no lo podían creer.

Evangelina Anderson sorprendi&oacute; con su historia.&nbsp;

Evangelina Anderson sorprendió con su historia.

En el final fue contundente y dejó en claro que "jugó un poquito más, después seguimos y estuvo bien". El momento, por supuesto, se viralizó en las diferentes redes sociales y fue uno de los clips más comentados.

Archivado en

Notas Relacionadas