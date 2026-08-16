Evangelina Anderson reveló la insólita situación que vivió durante una noche íntima con un chico

Evangelina Anderson estuvo invitada a PH, Podemos Hablar, donde decidió contar una situación íntima que vivió con un joven.

Evangelina Anderson fue una de las invitadas de Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. La expareja de Martín Demichelis estuvo junto a Lizy Tagliani, Santiago Talledo, Benjamín Vicuña y el relator Pablo Giralt.

La modelo y exparticipante de MasterChef Celebrity, pasó al punto de encuentro y allí reveló un incómodo momento que vivió mientras se encontraba manteniendo intimidad: "Me cuesta mucho contar cosas de mi intimidad y sé que me voy a arrepentir".

"Yo estaba con un chico que es muy conocido en el mundo y en un momento abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca", comenzó diciendo ante la mirada sorpresiva de todos los que estaban presentes.

Evangelina Anderson y una anécdota que sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar Luego, agregó: "O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito". Inmediatamente, los invitados comenzaron a bromear con la situación que vivió Evangelina, ya que no lo podían creer.