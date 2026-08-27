Se define el futuro de un exfuncionario provincial denunciado por violencia de género

A mediados de 2024, la detención de un exfuncionario provincial por una causa de violencia de género sacudió al ambiente político local. Se trataba de Andrés Da Rold (47), quien supo formar parte de la gestión de Celso Jaque al frente de Ejecutivo mendocino. Más de dos años después, la investigación por la denuncia de su expareja atraviesa días cruciales.

Recientemente, la fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves solicitó el sobreseimiento por la duda del extitular de la Dirección de Vías y Medios de Transporte . Pese a que la jueza Claudia Tula , del Juzgado Penal Colegiado N°2 , hizo lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), tanto la defensa como la querella apelaron el fallo.

Básicamente, por parte del representante legal de Da Rold consideraban que correspondía otorgarle el sobreseimiento liso y llano . Mientras que la querella entendía que el exfuncionario peronista debería continuar sometido a proceso y que la causa sea elevada a juicio oral, explicaron fuentes judiciales consultadas.

Por ese motivo, ahora la jueza Eleonora Arenas , del Tribunal Penal Colegiado N°1 , deberá definir la situación de Da Rold, quien fue candidato a intendente de Rivadavia durante las elecciones de 2011.

La semana pasada se realizó la primera audiencia en el Polo Judicial Penal para tratar ambas apelaciones y la magistrada de segunda instancia pasó a un cuarto intermedio, ya que no hubo tiempo para que todas las partes pudierar exponer sus argumentos.

A raíz de eso, se le dará continuación a la sesión el próximo mes, en una cita que será crucial para que la jueza Arenas decida si Da Rold será sobreseído o si continúa imputado por la denuncia de violencia de género.

La información agrega que el exfuncionario permanecía en libertad —sólo estuvo detenido por unos días en abril de 2024— y, recientemente, la fiscal Chaves se inclinó por su desvinculación de la causa, debido a que consideró que no resultó concluyente los peritajes sobre el relato de la denunciante.

Denuncia y detención del exfuncionario

Corría el jueves 4 de abril del 2024 cuando personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual y Trata de Personas, dependiente de la Dirección de Investigaciones, capturó a Da Rold mientras caminaba por el cruce de calles Almirante Brown y Lemos, en el departamento de Godoy Cruz.

Días antes, la expareja del abogado lo había denunciado por presuntos abusos sexuales en contexto de violencia de género, lo que motivó que la fiscal Belén Sanz (actualmente en la Tercera Circunscripción Judicial) solicitara su inmediata detención.

Tras eso, el exfuncionario fue imputado por los delitos que lo acusaba su excónyuge y recuperó la libertad en pocos días. Con el paso del tiempo, la causa fue avanzando de a poco en la Justicia Penal y el año pasado el expediente quedó a cargo de Chaves.

A partir de eso, la nueva fiscal del caso volvió a analizar las pruebas recolectadas durante la instrucción y, al considerar que era insuficientes para sostener la acusación, pidió el sobreseimiento de Da Rold, que aún está pendiente de confirmarse.