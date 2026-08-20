El caso Marcelo D'Agostino frenado entre denuncias, chicanas y explicaciones de la Justicia

El 10 de abril una expareja de Marcelo D'Agostino lo denunció por abuso sexual y violencia de género lo que obligó al abogado a renunciar a su cargo como Subsecretario de Justicia.

Durante más de cuatro meses la causa ha estado en el centro de la escena por chicanas, filtraciones, recusaciones -ahora denuncias y respuestas de las partes- pero hasta el momento, no hay avances reales en la causa.

La denuncia es por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada, y violencia de género en todas sus modalidades. Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo imputó a Marcelo D'Agostino por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.

Como todavía la fiscalía no avanza respecto a las otras acusaciones, el acusado continúa el proceso en libertad. En estos meses, los escritos, recusaciones, inhibiciones, capturas de grupos de WhatsApp han llegado a las redacciones de los diarios mendocinos sin filtros pero el caso sigue casi igual que hace cuatro meses.

El martes, la querella denunció manipulación del expediente y el Ministerio Público Fiscal salió a responder la denuncia sobre la supuesta alteración en las fechas de una pericia psiquiátrica. Pero en lugar de cerrar el conflicto, su comunicado abrió nuevos interrogantes y terminó derivando en una causa por falsedad ideológica.

El punto de fricción es un dictamen del Cuerpo Médico Forense. Según la querella, el informe fue firmado el 3 de julio, pero en el sistema figura con fecha del 27 de mayo. "El registro público informático del expediente da cuenta de una cronología falsa, en desmedro de la trazabilidad de los actos procesales y del derecho de las partes a controlar la prueba", indicó la primera denuncia.

Elena Quintero. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Qué dijo la defensa de Marcelo D'Agostino

La denuncia de la querella por una supuesta alteración del expediente digital en la causa contra Marcelo D'Agostino encontró respuesta inmediata de la defensa. La abogada Sofía Sosa Arditi ofreció una explicación técnica sobre el funcionamiento del sistema MP, el software de gestión de expedientes del Ministerio Público de Mendoza, y calificó la denuncia de la parte acusadora como un acto de "ignorancia o mala fe".

Según Sosa Arditi, cuando el Cuerpo Médico Forense recibió el encargo de realizar la pericia, abrió un documento en el sistema MP el 27 de mayo, que sería la fecha de inicio del trámite. Ese documento permaneció abierto sin firmar porque la evaluación no se realizó en una sola sesión sino a lo largo de varias instancias con los peritos, seguidas de discusiones sobre los resultados. El documento solo se vuelve visible para las demás partes cuando es firmado.

Los abogados defensores de Marcelo D'Agostino. Julieta Caballero -MDZ

"Cuando le mandaron a hacer la pericia al Cuerpo Médico Forense, abrió un archivo el 27/05 y lo dejó abierto sin firmar porque el acto comenzó administrativamente ese día pero se prolongó hasta que se firmó en una fecha posterior", explicó la abogada a MDZ.

Como resultado, el documento quedó registrado con el número 330 en el expediente y al día de hoy va por el documento 495. La querella, según la defensa, buscó la pericia entre los últimos documentos incorporados y no la encontró ahí porque estaba en una posición anterior. "Cualquier abogado penalista que ejerza en la provincia de Mendoza conoce estas circunstancias. Afirmar lo contrario es o de ignorante o de mala fe, engañando adrede al periodismo para fomentar notas con información falsa", sostuvo Sosa Arditi.

La respuesta del Ministerio Público Fiscal

En un comunicado, la Unidad Fiscal de Violencia de Género explicó cómo funciona el sistema MP, en uso desde 2018. Sostiene que cuando se ordena una pericia se genera un documento base con los puntos a evaluar. Ese archivo se va completando a lo largo de varias entrevistas y recién se hace visible para la fiscalía y las partes cuando todos los peritos lo firman.

Por eso, según la Fiscalía, el 27 de mayo se creó el documento y el 3 de julio se cerró con las conclusiones y las firmas. “Recién a partir de ese momento el documento es visible para el fiscal y para las partes, no lo es en ningún momento previo", aclararon.

"Por tanto las fechas señaladas en la denuncia de referencia, corresponden a diferentes momentos de una misma actuación, en este caso el 27 de mayo se generó el documento con los puntos periciales a tratar incorporándose al sistema y el 3 de julio se concluyó y se procedió a la firma de los peritos", agregaron.

Gobierno

La querella duplicó la apuesta

La abogada de la querellante, María Elena Quintero, replicó punto por punto. Lejos de desmentir, aseguró que el comunicado confirma la denuncia. “Un dictamen firmado el 3 de julio quedó exhibido con fecha 27 de mayo. La propia Fiscalía reconoce que eso es el modo en que el sistema opera en todos los casos”, señaló y aseguró que se amplió la denuncia contra NN por falsedad ideológica ante la Fiscalía de Instrucción N° 7, especializada en delitos informáticos.

Para la querella, el problema es institucional y citó el artículo 77 del Código Penal y la Ley 26.388: un expediente digital es un instrumento público y su fecha debe dar fe de cuándo se incorpora una prueba. "Cuando la única fecha que el sistema muestra a las partes no informa cuándo se incorporó una prueba, el registro deja de cumplir la función de fe pública que justifica su existencia", dijo la letrada.

"La denuncia no habló de hackers ni aseguró que un operador hubiera adulterado la base de datos. Planteó las dos explicaciones posibles, la intervención humana o el diseño del propio sistema, acompañó la prueba documental que acredita el hecho objetivo, dos descargas íntegras del expediente certificadas mediante códigos hash, y pidió una auditoría forense sobre los registros informáticos", agregó.