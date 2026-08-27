Se hicieron pasar por clientes, asaltaron un comercio y escaparon con dinero y una mochila

Uno de los autores del asalto ingresó armado, se apoderó del dinero que había en la caja registradora y huyó junto a sus cómplices.

Uno de los autores del asalto, amenazo con un arma al encargado del comercio y huyó con sus complices tras cometer el robo. (Foto ilustrativa)

Un comercio de Godoy Cruz fue asaltado durante la noche del miércoles por tres hombres, uno de ellos armado, que ingresaron al local y escaparon con dinero en efectivo y una mochila. El hecho ocurrió sobre calle Amengual y los autores lograron darse a la fuga antes de la llegada policial.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22, tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre el robo cometido en el local. Cuando los efectivos llegaron al comercio, entrevistaron al joven de 18 años que se encontraba en el lugar y reconstruyeron cómo se produjo el asalto.

Uno de los autores ingresó armado al comercio La víctima manifestó que uno de los tres hombres ingresó portando un arma de fuego, lo amenazó y se apoderó de 70.000 pesos de la caja registradora, además de sustraer una mochila.