Los encañonaron mientras caminaban y les robaron dinero, celulares y ropa en Las Heras

Las víctimas caminaban por Álvarez Condarco e Independencia cuando fueron abordadas por un delincuente que les robó y escapó con sus pertenencias.

El malviviente interceptó a los dos hombres y les robó sus pertenencias.

Dos hombres, de 47 y 26 años, fueron asaltados durante la noche del domingo en Las Heras, cuando un delincuente los amenazó con un arma de fuego y les robó teléfonos, dinero en efectivo, documentación, mochilas y bolsos con prendas de vestir.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 en calle Álvarez Condarco e Independencia. El asaltante abordó a las víctimas y, bajo amenazas, les exigió sus pertenencias antes de escapar del lugar.

Qué les robaron a las víctimas Al hombre de 47 años le sustrajeron un teléfono Samsung y una mochila con ropa. En tanto, al joven de 26 años le robaron una billetera con documentación, $50.000 en efectivo y un bolso con prendas de vestir.