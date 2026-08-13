Delincuentes robaron ruedas, valijas y $600 mil de una camioneta estacionada en Guaymallén

El vehículo estaba estacionado en calle Bailén al momento del robo. Los malvivientes se llevaron dinero, equipamiento profesional y dos ruedas.

Los malvivientes ingresaron a la camioneta estacionada, concretaron el robo de los elementos y se dieron a la fuga.

Un hombre de 41 años sufrió durante la noche del miercoles el robo de distintos elementos de valor que se encontraban en su camioneta, cuando permanecía estacionada en la vía pública en Guaymallén. Tras el hecho, los sopechosos se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 en calle Bailén al 1100, donde la víctima había dejado estacionada su Toyota SW4. Al regresar al rodado, el hombre noto el faltante de los elementos y advirtió que autores desconocidos habían ingresado al vehículo.

El robo ocurrió mientras la camioneta estaba estacionada Tal y como denunció la víctima, los delincuentes se llevaron $600.000 en efectivo, dos valijas que contenían instrumental odontológico y dos ruedas del rodado.