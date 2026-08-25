Motochorros armados interceptaron a un joven, lo amenazaron y le robaron una moto en Las Heras

La víctima se encontraba en el barrio Municipal cuando fue sorprendida por los motochorros. Uno de ellos descendió, lo amenazó y escapó con el vehículo.

La víctima fue asaltada por motochorros armados, que la despojaron del vehículo en el que circulaba y huyeron del lugar. (foto ilustrativa).

Un joven de 19 años fue asaltado por motochorros armados durante la noche del lunes en Las Heras, quienes lo interceptaron cuando circulaba en su motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron el vehículo. Los autores escaparon del lugar y son buscados por la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 23, luego de que el joven dejara a su pareja en el barrio Municipal. Al continuar su recorrido por la zona de El Trapiche y Lago Viedma, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Twister.

El acompañante descendió y lo amenazó con un arma Uno de los delincuentes bajó de la motocicleta y amenazó al joven con un arma de fuego. Luego le sustrajo su Honda GLH 150 cc y escapó junto a su cómplice.