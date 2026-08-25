Motochorros armados interceptaron a un joven, lo amenazaron y le robaron una moto en Las Heras
La víctima se encontraba en el barrio Municipal cuando fue sorprendida por los motochorros. Uno de ellos descendió, lo amenazó y escapó con el vehículo.
Un joven de 19 años fue asaltado por motochorros armados durante la noche del lunes en Las Heras, quienes lo interceptaron cuando circulaba en su motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron el vehículo. Los autores escaparon del lugar y son buscados por la Policía.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 23, luego de que el joven dejara a su pareja en el barrio Municipal. Al continuar su recorrido por la zona de El Trapiche y Lago Viedma, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Twister.
El acompañante descendió y lo amenazó con un arma
Uno de los delincuentes bajó de la motocicleta y amenazó al joven con un arma de fuego. Luego le sustrajo su Honda GLH 150 cc y escapó junto a su cómplice.
La víctima realizó la denuncia y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras quedó a cargo de la investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar la motocicleta.