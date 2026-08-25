Hallaron muerto al femicida de Mercedes Kvedaras: quién era y qué condena pesaba sobre él

El hombre fue hallado sin vida en la Unidad Carcelaria 1 de Salta, donde cumplía su condena por el femicidio de Mercedes Kvedaras.

José Eduardo Figueroa fue condenado a la pena máxima por matar a su esposa, Mercedes Kvedaras.

José Eduardo Figueroa, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, fue hallado muerto dentro de su celda en la Unidad Carcelaria 1 de la capital provincial. El hecho ocurrió a pocos meses de que recibiera la pena máxima por el asesinato de quien había sido su esposa.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, tomó intervención después de que el Servicio Penitenciario Provincial comunicara el hallazgo. Figueroa se encontraba alojado en una celda del Pabellón F de la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta.

Tras recibir la notificación, Espilocín se trasladó hasta el establecimiento penitenciario para coordinar las primeras medidas. El fiscal dispuso la intervención del personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia médico-legal.

José Eduardo Figueroa fue encontrado sin vida en la cárcel. NA Investigan cómo murió José Eduardo Figueroa La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del condenado. El procedimiento se desarrolla de acuerdo con la Resolución 1284 de 2021 de la Procuración General de la Provincia.

La normativa determina que ante la muerte de una persona debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso, incluso cuando en una primera instancia el hecho pueda presentarse como un suicidio o una muerte accidental. Por ese motivo, las autoridades avanzan con las pericias correspondientes antes de establecer qué ocurrió dentro de la celda.