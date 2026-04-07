Femicidio en un country de Salta: un crudo relato reconstruyó el hallazgo del cuerpo de Mercedes Kvedaras

La segunda jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras , ocurrido en agosto de 2023, estuvo marcada por una declaración testimonial que permitió reconstruir los minutos finales del hallazgo en el exclusivo barrio privado El Tipal , en Salta. María Mercedes Ibarra , allegada a la familia del acusado, relató la macabra escena que puso fin a la búsqueda de la joven madre.

Ibarra fue la primera en declarar este lunes. En su testimonio, recordó que al llegar al terreno perteneciente al padre de José Eduardo “Jota” Figueroa , divisó un automóvil estacionado con los vidrios empañados. Al acercarse, observó al acusado sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante en una posición que, inicialmente, la hizo pensar que estaba muerto.

Sin embargo, el foco del horror se centró en lo que vio en el asiento contiguo. Según describió, el cuerpo de Mercedes Kvedaras estaba parcialmente cubierto.

“Tenía una pierna descubierta y el resto estaba envuelto en una toalla y un buzo, como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”, sentenció Ibarra, sugiriendo que la escena había sido manipulada tras el crimen.

La testigo relató que, en medio del shock, gritó a su hija, Agustina Rodríguez Ibarra , temiendo lo peor. Mientras Agustina advertía que el acusado aún tenía signos vitales —notó que "parpadeaba"—, Ibarra debió contener a la madre de la víctima, María Jiménez, quien se encontraba en el lugar y pretendía acercarse al vehículo.

Fue la hija de la testigo quien realizó la llamada al 911, desencadenando la intervención policial que confirmaría el femicidio de Kvedaras y el intento de suicidio de Figueroa, quien presentaba lesiones autoinfligidas.

El vínculo con el acusado: "Era muy amable"

Un punto llamativo de la declaración fue la descripción que Ibarra hizo sobre la personalidad de "Jota" Figueroa antes del crimen. La mujer explicó que mantenía un vínculo comercial con él, ya que Figueroa era cliente y acreedor de su empresa.

salta José Figueroa durante el juicio. Gentileza la Gaceta

"Era muy solidario, siempre fue amable", aseguró la testigo, señalando que incluso días antes del hecho se habían reunido para hablar sobre deudas económicas y la situación crítica de su firma.

El juicio continuará en los próximos días con la recepción de más pruebas testimoniales y periciales, mientras la provincia de Salta sigue con atención el proceso contra Figueroa, quien enfrenta la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.