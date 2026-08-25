Un niño de 6 años lucha por su vida tras caer por las escaleras de su casa y sufrir un golpe en la cabeza

Al parecer, el niño cayó en las escaleras de su casa de Maipú y se golpeó la cabeza. Su estado era crítico y fue internado en la UTI del Hospital Notti.

Un niño de 6 años quedó en grave estado de salud este lunes tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en su casa Maipú. Al parecer, el pequeño se accidentó mientras bajaba las escaleras y eso le provocó la lesión. A raíz de su delicado cuadro, quedó internado en Terapia Intensiva del Hospital Notti, con pronóstico reservado.

Fuentes policiales señalaron que alrededor de las 15.45 un hombre se presentó en la base de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP), que funciona sobre calle María Auxiliadora del distrito de Rodeo del Medio, y alertó a los policías que un niño cayó por las escaleras y sufrió un severo golpe en la cabez, en un domicilio del barrio 25 de Mayo.

Ante eso, los funcionarios se dirigieron de inmediato hasta esa vivienda, donde se encontraron con la criatura en brazos de su madre. De acuerdo con la información, la víctima estaba inconsciente y no respondía a ningún tipo estímulos.

El delicado cuadro de salud del niño Frente al grave estado que presentaba, se solicitó autorización al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para trasladar al niño en una movilidad policial hasta el Hospital Metraux. Una vez allí, los médicos que lo revisaron le diagnosticaron traumatismo de cráneo por caída con pérdida de conocimiento y hematoma temporoparietal, por lo que lo derivaron de urgencia al mencionado nosocomio pediátrico de Guaymallén.

Tras el traslado en ambulancia, el niño quedó internado en Terapia Intensiva Cerrada, es decir, que toda su atención estará a cargo de un médico especializado en cuidados intensivos. Asimismo, permanecía con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico era reservado.