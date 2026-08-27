Cómo murió el hincha de River en el Monumental y qué se sabe hasta ahora: los estremecedores detalles

En las últimas horas, trascendió una noticia que conmocionó los hinchas de River Plate . Un hombre de 68 años , que había asistido al partido en el que se disputaban los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, falleció minutos después de que terminara el encuentro en el Monumental con la eliminación del equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

El hincha sufrió una descompensación en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja. De acuerdo con la reconstrucción inicial, habría sufrido un episodio cardíaco .

Al advertir la situación, los efectivos que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para auxiliarlo y solicitaron la intervención del SAME. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación, pero el hombre no respondió. Poco después, una médica perteneciente al servicio privado de asistencia del club constató el fallecimiento.

Tras el episodio, tomó intervención el personal policial con jurisdicción en la zona y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte.

A raíz del fallecimiento se abrió una investigación judicial bajo la figura de “averiguación de causales de muerte” . La causa quedó a cargo de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez , con intervención del fiscal Campagnoli y la Secretaría del doctor Molinari. El expediente deberá establecer las circunstancias precisas en las que se produjo la descompensación y posteriormente el fallecimiento del hombre.

Por el momento, la información disponible indica que la emergencia médica ocurrió en el acceso a una de las tribunas del estadio, luego de finalizado el encuentro. Tampoco trascendió aún la identidad de la víctima.

Una noche marcada por la tensión en River

El fallecimiento ocurrió durante una jornada que ya estaba atravesada por un clima de tensión entre los hinchas y la dirigencia de River. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras el partido ante Independiente Santa Fe, resultado que generó reclamos y protestas de los simpatizantes.

Después del encuentro se registraron manifestaciones en el hall del Monumental, en medio de los cuestionamientos por el presente deportivo del conjunto deportivo.