Tras la muerte de Martín Tillar, la causa por la tragedia de la Ruta 60 se encamina al archivo

Una semana y tres días pasaron desde que una camioneta Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 chocaron de frente en la Ruta 60, en Maipú. En el medio, las muertes de cinco de los seis ocupantes de ambos vehículos , transformaron el accidente en una de las peores tragedias viales ocurridas durante los últimos años en Mendoza .

Este miércoles, la deceso de Martín Tillar , el contador de 54 años que conducía el rodado mayor, marcó un antes y un después en la investigación que lidera la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez .

Esto se debe a que la causa se encamina al archivo, ya que ambos conductores murieron —el hombre al mando del Peugeot falleció minutos después del hecho— y, así, no existe posibilidad de imputarles una posible responsabilidad penal por el fatídico hecho, en caso de que así lo sugirieran las pruebas.

De esa manera, una vez que se incorporen los últimos informes al expediente que se inició a raíz del siniestro, se darán por finalizadas las actuaciones, explicaron fuentes allegadas a la instrucción.

Con la muerte de Martín Omar Tillar , el accidente de la Ruta 60 alcanzó las cinco víctimas fatales. El contador, de 54 años, viajaba en la Volkswagen T-Cross junto a su pareja, Florencia Bettalemmi ; su hermana, Ariadna Tillar , de 54 años, y sus sobrinas Rosario y Juana Masó , de 19 y 20 años, respectivamente.

Las hermanas Masó y su madre fallecieron durante los días posteriores al siniestro, mientras que Tillar murió durante la madrugada de este miércoles en el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía internado en estado crítico.

En el otro vehículo involucrado, un Peugeot 504, viajaba Oscar Aníbal Fernández Mercau, conocido como “Chacha” y árbitro del Este provincial. El hombre murió mientras era trasladado hacia el Hospital Central.

El estado de la única sobreviviente

Tras la muerte de Tillar, Florencia Bettalemmi, pareja del contador, quedó como la única sobreviviente de la tragedia. La mujer permanecía internada en el Hospital El Carmen, bajo cuidados intensivos, debido a las lesiones que sufrió durante el choque ocurrido en Maipú.

Su evolución era seguida de cerca por los médicos, mientras la Justicia avanzaba con las últimas medidas para completar el expediente iniciado a raíz del siniestro.

El fatídico choque en Maipú

El accidente ocurrió durante la noche del domingo 16, alrededor de las 20.30, cuando Tillar circulaba hacia el oeste por la Ruta 60, a la altura de Maipú, a bordo de la Volkswagen T-Cross junto a sus familiares.

Según el testimonio de un testigo entrevistado en el lugar, el contador habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en la misma dirección. Durante esa maniobra, por causas que fueron investigadas, terminó impactando de frente contra el Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

Tras la colisión, el conductor del Peugeot fue rescatado del interior del vehículo en estado crítico y murió mientras era trasladado hacia el Hospital Central.

Así quedaron los dos vehículos que protagonizaron la tragedia. Policía de Mendoza

Los ocupantes de la T-Cross también debieron ser rescatados. Rosario Masó era quien presentaba las lesiones de mayor gravedad, por lo que inicialmente fue trasladada al Hospital Perrupato, en San Martín, y luego derivada en el Halcón III al Hospital Central.

Su hermana, Juana Masó, también fue trasladada al Central, mientras que Ariadna Tillar quedó internada en el principal hospital del Este provincial. Con el paso de los días, las hermanas Masó, su madre y finalmente su tío fallecieron como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.