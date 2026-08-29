Detuvieron a siete acusados de adulterar trámites para médicos colombianos

Siete personas fueron detenidas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, acusadas de integrar una organización que habría adulterado trámites migratorios para médicos colombianos y falsificado registros de ingreso al país con el objetivo de facilitarles la obtención irregular de residencias permanentes.

La investigación comenzó en junio, luego de una denuncia presentada por la Dirección Técnica Jurídica de Migraciones ante la detección de movimientos presuntamente fraudulentos en los registros oficiales. A partir de ese momento, la Policía Federal Argentina inició un análisis de la documentación y logró identificar a los tres trabajadores de la dependencia que estarían involucrados en la maniobra.

De acuerdo con la pesquisa, hasta el momento fueron identificados 101 ciudadanos colombianos, todos médicos, que habrían utilizado este mecanismo para avanzar con sus trámites migratorios pese a no cumplir con el período mínimo de permanencia requerido por la normativa.

Según la investigación, los profesionales ingresaban legalmente a la Argentina con sus pasaportes y comenzaban los trámites para obtener la radicación. Luego regresaban a Colombia y permanecían allí mientras el procedimiento migratorio continuaba abierto.

El problema surgía cuando se acercaba el vencimiento del trámite debido a la ausencia del solicitante. En ese momento, los integrantes de la organización, a cambio de dinero, habrían utilizado las cédulas de identidad que los interesados habían dejado previamente para generar registros de ingreso falsos.

Para concretar la maniobra, se habrían manipulado imágenes biométricas tomadas a terceras personas que realizaban trámites en las oficinas de Migraciones. De esa manera, el sistema registraba de manera fraudulenta el supuesto regreso al país de los médicos colombianos, lo que permitía mantener vigentes sus expedientes pese a que continuaban en el exterior.

Diez allanamientos y siete detenidos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó una serie de procedimientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal.

En total se realizaron 10 allanamientos en los barrios porteños de Floresta y Almagro y en distintas localidades bonaerenses, entre ellas Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada.

Los operativos terminaron con siete detenidos: cuatro mujeres —dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47— y tres hombres argentinos de 38, 38 y 39 años.

Durante los procedimientos también se secuestraron 14 teléfonos celulares, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives y tres vehículos. Además, los investigadores encontraron más de 5.000 dólares, 100 euros y 7.000 pesos, junto con certificados de residencia y otros documentos que serán sometidos a peritajes.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal y los detenidos fueron puestos a disposición del magistrado. Están acusados, entre otros delitos, de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.