Una cena solidaria permitió sumar 900 becas para capacitar a médicos y enfermeros en atención del trauma

La segunda Cena Anual de Fundación Trauma logró reunir fondos para otorgar más de 900 nuevas becas de capacitación a médicos y enfermeros de todo el país, con el objetivo de mejorar la atención de las emergencias y reducir las muertes prevenibles por trauma.

Las becas se incorporarán al programa PARES Trauma, una iniciativa de Fundación Trauma que brinda formación específica para la atención inicial de pacientes traumatizados. Hasta el momento, más de 1.700 profesionales de la salud de 173 instituciones de todo el país ya accedieron al programa.

La cena reunió a referentes de la salud, autoridades, empresarios y representantes del ámbito académico, que acompañaron una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a una de las principales causas de muerte y discapacidad.

Cada beca representa una oportunidad de formación para un profesional que trabaja en la primera línea de atención. El objetivo es que ese conocimiento se traduzca en mejores decisiones y respuestas más rápidas allí donde cada minuto puede ser determinante. Hay 4,4 millones de muertes cada año en el mundo por trauma.

Choques, caídas, quemaduras, intoxicaciones, electrocuciones o asfixias pueden provocar lesiones por trauma, un problema de salud que causa alrededor de 4,4 millones de muertes cada año en el mundo. En Argentina, además, la información disponible sobre trauma es todavía escasa y discontinua, y existen desafíos para articular la atención desde el momento de la emergencia hasta la llegada al hospital.

La atención temprana es determinante: según datos de Fundación Trauma, el 87% de las muertes por trauma se producen antes de que el paciente llegue al hospital o durante las primeras 24 horas de internación. Al mismo tiempo, las investigaciones muestran que los sistemas organizados de trauma pueden reducir entre un 20% y un 25% las muertes prevenibles. En este contexto, la capacitación específica de los equipos de salud resulta clave para mejorar las decisiones y la respuesta frente a estas emergencias.

Acerca de Fundación Trauma

La Fundación Trauma trabaja para fortalecer el sistema de salud argentino a través de la generación de información, la mejora de los procesos de atención y la capacitación de los equipos de salud, con el objetivo de reducir secuelas y muertes prevenibles.

En sus años de trabajo, la organización ya capacitó a más de 20.000 profesionales, que recibieron más de 24.000 becas de formación con respaldo científico. Los programas buscan acercar a los equipos de salud los protocolos de atención recomendados por las organizaciones rectoras y contribuir a mejorar la calidad de atención de las personas que sufren un trauma. https://fundaciontrauma.org.ar/