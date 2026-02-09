Drones, controles y extranjeros detenidos con orden de expulsión en un operativo de migraciones en Liniers

Una gran cantidad personas fueron identificadas en la zona comercial de Liniers y dos extranjeros fueron detenidos por contar con pedidos de expulsión vigentes.

El operativo de Migraciones en Liniers terminó con la detención de dos extranjeros por contar con pedidos de expulsión vigentes.

La Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones desplegaron este lunes un importante operativo en Liniers, que incluyó un fuerte cerco perimetral y el uso de drones. Todo terminó con la detención de dos extranjeros que tenían pedidos de expulsión vigentes y el hallazgo de personas con antecedentes por robos y estafas.

Los trabajos se centraron en la zona comercial de este barrio porteño, donde agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) inspeccionaron galerías, puestos callejeros y locales regentados por extranjeros.

Para esto se realizaron cortes de calle estratégicos y se contó con el apoyo de drones del Departamento Técnico del Cibercrimen y brigadas del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales.

Dos extranjeros detenidos Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la captura de dos ciudadanos extranjeros que se encontraban en la mira de la Justicia y contaban con órdenes de retención y expulsión del país.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 5.44.10 PM Estos fueron, una mujer de nacionalidad boliviana, identificada y detenida tras confirmarse que pesaba sobre ella una condena de tres años de prisión por los delitos de asociación ilícita y ejercicio ilegal de la medicina, y un hombre de nacionalidad china, que fue aprehendido por infracciones graves a la Ley de Migraciones.