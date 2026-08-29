Misterio en Chubut: hallaron una camioneta hundida en un lago e investigan cómo llegó allí

Una camioneta Ford F-100 fue encontrada sumergida en el lago La Plata, dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem, en Alto Río Senguer, Chubut , y el hallazgo abrió una investigación para determinar cómo terminó en el fondo del espejo de agua.

El vehículo fue localizado a unos 30 metros de la costa y entre tres y cuatro metros de profundidad, en inmediaciones del arroyo El Perdido. La presencia de la camioneta generó preocupación entre las autoridades debido a que se trata de un sector protegido en el que no está permitido el ingreso de automóviles.

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó que el rodado pudo ser identificado y que pertenecería a un vecino de Comodoro Rivadavia. De acuerdo con los registros municipales, el propietario habría ingresado al parque el 31 de julio acompañado por otra persona.

A partir de esa información surgió uno de los principales interrogantes que intenta resolver la investigación: qué recorrido realizó la F-100 desde su ingreso al área protegida hasta quedar bajo el agua y qué ocurrió con quienes se encontraban en el lugar.

Una de las posibilidades que analizan las autoridades apunta a que la camioneta habría ingresado por un sector próximo a Laguna del Toro y avanzado sobre una zona que durante los meses de invierno suele congelarse.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada. Mongilardi puso en duda que alguien haya decidido atravesar el lago de esa manera debido a la profundidad y al peligro que implica circular sobre una superficie congelada.

La Justicia deberá establecer entonces cuál fue el trayecto que realizó el vehículo y bajo qué circunstancias terminó completamente sumergido.

Otro punto que permanece sin esclarecer es la situación de los ocupantes. Los registros indican que el propietario ingresó al parque junto con otra persona, pero hasta el momento no se determinó si ambos estaban dentro de la camioneta cuando ingresó al agua ni se informó sobre posibles víctimas fatales.

Preocupación por el impacto ambiental

El hallazgo también encendió las alarmas por las consecuencias que la permanencia del vehículo podría generar en el ecosistema. Al encontrarse dentro de un área protegida, existe preocupación por una eventual pérdida de combustible, aceite y otros fluidos, además de componentes como la batería.

Según estimó el intendente, la F-100 podría llevar una o dos semanas bajo el agua. Por ese motivo, personal de las áreas de Ambiente se trasladó hasta el lugar para establecer con precisión su ubicación, fotografiarla y documentar las condiciones en las que permanece sumergida.

Ahora resta determinar de qué manera podrá ser retirada del lago sin provocar un impacto ambiental todavía mayor. El operativo deberá contemplar las características del lugar y las dificultades que presenta el acceso a la zona.

Interviene la Justicia

El municipio presentó una denuncia y el caso quedó bajo intervención de la Policía del Chubut, la Fiscalía de Sarmiento y las áreas ambientales. La pesquisa busca reconstruir los movimientos de la camioneta, establecer cómo llegó al lago y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El episodio, además, abrió un debate sobre el acceso al Parque Shoonem durante la temporada invernal. El municipio analiza junto con el Concejo Deliberante la posibilidad de restringir el ingreso turístico durante los meses de frío y permitir únicamente la entrada de propietarios que necesiten llegar hasta sus instalaciones.

Mientras avanzan las actuaciones, la camioneta continúa en el fondo del lago y todavía quedan por responder las principales preguntas del caso: cómo llegó hasta allí y qué ocurrió con las personas que ingresaron al parque.