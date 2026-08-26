Manejaba bajo efectos de alcohol, perdió el control y terminó dentro de un canal de riego en Las Heras

El conductor circulaba bajo efectos de alcohol, perdió el dominio del vehículo y terminó dentro de un canal de riego. El test de alcoholemia arrojó 2,54 g/L.

El conductor del vehículo presentaba mas de cuatro veces del límite de alcohol permitido para circular.

Un hombre de 55 años terminó dentro de un canal de riego tras perder el control de su camioneta durante la noche del martes en Las Heras. El conductor sufrió lesiones en el rostro y, tras ser asistido en el lugar, el control de alcoholemia arrojó 2,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió cerca de las 00.15, cuando el conductor de una Peugeot 504 Pick Up circulaba por calle Tandil de norte a sur y, al llegar a la intersección con Cerro Arco, perdió el dominio del vehículo.

La camioneta terminó dentro de un canal Por causas que se investigan, el rodado salió de su trayectoria y terminó dentro de un canal de riego ubicado sobre el costado este de la arteria.