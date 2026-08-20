Adiós a las huellas en el televisor: la técnica recomendada por los fabricantes para que la pantalla quede brillante

Un procedimiento inadecuado de limpieza puede dejar vetas o dañar el televisor. Existe una técnica sencilla para dejar la pantalla impecable.

Lograr una visión nítida en los televisores actuales requiere de un cuidado particular sobre sus paneles, los cuales suelen opacarse debido a la acumulación de polvo ambiental o a las marcas de grasa que quedan tras manipular el equipo.

Limpieza del televisor La pantalla del televisor puede quedar impecable. Fuente. Shutterstock. Un procedimiento inadecuado durante la limpieza no solo deja vetas indeseadas, sino que puede comprometer la vida útil del artefacto.

Frente a la persistencia de esta suciedad, la firma de tecnología LG dio a conocer un protocolo de tres pasos seguros para higienizar el display sin comprometer sus componentes:

En primer lugar, desenchufar el equipo de la red eléctrica y aguardar unos minutos a que la superficie pierda temperatura antes de proceder. Luego usar un paño de microfibra seco para barrer el polvo mediante pasadas leves, evitando ejercer presión directa sobre el vidrio o panel.

En caso de manchas difíciles, humedecer apenas el paño con agua limpia para repasar la zona y secar de inmediato con otro paño seco. Se debe evitar a toda costa que el líquido escurra hacia los bordes inferiores para prevenir filtraciones en los circuitos internos.