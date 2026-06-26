Cómo convertir un televisor viejo en Smart TV: qué dispositivo HDMI conviene elegir

Cambiar el televisor ya no es la única salida cuando las aplicaciones dejan de funcionar, el sistema se vuelve lento o directamente la pantalla nunca fue Smart TV. Con un pequeño dispositivo conectado al puerto HDMI, una TV antigua puede recuperar vigencia y sumar plataformas de streaming en pocos minutos.

La oferta creció tanto que la elección dejó de ser automática. Entre las alternativas más populares aparecen el Amazon Fire TV Stick HD y el Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen, dos equipos compactos, fáciles de instalar y pensados para quienes quieren acceder a Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y otras aplicaciones sin comprar una pantalla nueva.

El Fire TV Stick HD se destaca por su integración con Alexa y por una experiencia simple para quienes ya usan servicios de Amazon. Su nueva generación incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y un diseño más delgado, con la posibilidad de alimentarse desde el puerto USB del televisor en equipos compatibles. Eso reduce cables y facilita la instalación, especialmente en pantallas montadas sobre la pared o con poco espacio detrás.

El Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen, en cambio, se apoya en Google TV. Esa diferencia puede ser clave para usuarios acostumbrados al ecosistema de Google, a las recomendaciones personalizadas y al uso de Google Assistant desde el control remoto. También permite instalar aplicaciones disponibles en Google Play y ofrece una interfaz familiar para quienes ya utilizan celulares Android o servicios vinculados a una cuenta de Google.

En ambos casos, el punto central es el mismo: son dispositivos orientados a televisores Full HD. Para una pantalla antigua de 32, 40 o 43 pulgadas que no reproduce en 4K, cumplen con lo necesario. Permiten abrir aplicaciones, navegar con control remoto, usar comandos de voz y mejorar una experiencia que, en muchos hogares, quedó limitada por sistemas viejos o por la falta total de conectividad.

La situación cambia si el televisor es 4K. En ese caso, comprar un stick HD puede quedarse corto desde el primer día. Para aprovechar mejor la calidad de imagen, conviene mirar modelos superiores como Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen o Google TV Streamer. Son más caros, pero suman mejor resolución, más potencia y compatibilidad con formatos avanzados de imagen y sonido, según el modelo.

Cuál conviene según el tipo de usuario

Para quienes buscan una instalación rápida, control por voz con Alexa y una experiencia directa, el Fire TV Stick HD aparece como una opción muy competitiva. Es especialmente útil en hogares donde ya se usan dispositivos Echo, Prime Video o funciones del ecosistema Amazon. También suma puntos por su conectividad más moderna y por una configuración pensada para usuarios que no quieren complicarse.

El Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen resulta atractivo para quienes prefieren Google TV, usan Android y valoran el acceso amplio a aplicaciones desde Google Play. Su propuesta es clara: convertir el televisor en un centro de entretenimiento sencillo, con una interfaz conocida y control por voz mediante Google Assistant.

La mejor compra, entonces, no depende solo del precio. Antes de elegir, conviene revisar la resolución del televisor, la velocidad del Wi-Fi, las aplicaciones que se usan a diario y el ecosistema que cada persona tiene en casa. Para una TV vieja Full HD, cualquiera de los dos puede resolver el problema. Para una pantalla más moderna, la recomendación cambia: ahí vale la pena invertir en un dispositivo 4K y estirar un poco más la vida útil del televisor.